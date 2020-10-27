民主派晤梁君彥斥不合理限制發言　梁君彥：20條政府法案待處理

立法會延任後，至今經歷兩星期的立法會大會，民主派在會議內多次發言及要求點算法定人數，主席梁君彥則以劃線剪布應對，雙方不時就發言內容、發言機會等問題發生爭執。 民主派立法會議員今日（27日）約見梁君彥後見記者。他們批評，梁君彥不合理地限制議員發言權利，揚言如情況不改善，將是迫他們反擊。 梁君彥就表示作為主席，讓議員發言外亦要顧及立法會的整體運作，審議法例並非議會的唯一工作，自己要平衡各方。

民主派立法會議員約見立法會主席梁君彥。他們批評，梁君彥不合理地限制議員發言權利，揚言如情況不改善，將是迫他們反擊。

民主派會議召集人胡志偉表示，他們對梁君彥的裁斷十分不滿，認為他沒有尊重議員發言權，對發言內容亦有不必要限制，不斷指出議員正在「重複」先前議員的發言，令他們無所適從。他指，議員的立場如果相同，部分意見或會有相似性，如此阻止議員發言，是限制同事的發言權利，民主派對此表示強烈不滿。

香港本土毛孟靜表示，梁君彥在會面中「出奇坦白」地表達了一些關注，但不能引述其說話內容。她指，明白到大會主席有其難處，不過凡事有限度，如此限制發言權，是迫民主派再作反擊，令情況愈來愈壞，這是大家都不想見到，但她未有言明「反擊」是指甚麼。

民主黨議員林卓廷則指，他們不滿主席對民主派及建制派議員的發言「雙重標準」，對民主派就諸多限制，對建制派則任由其拉布。他又指，每位議員都有自己的選民基礎，向自己的選民交代，如果內容重複其他人的內容也不行，那豈非民主派和建制派各找一名代表發言，其他人「坐定定」，他要求梁君彥停止相關行為。

梁君彥：時間所剩無幾 有責任適當終止會議

梁君彥表示，立法會現時積壓大量工作，除了明日審議的《2019年漁業保護（修訂）條例草案》，尚有20條政府法案及６２條附屬法例有待審議，需安排足夠時間處理。他解釋，立法會一年只有約30次會議，當中《財政預算案》及《施政報告》各佔4次及2次會議，故時間所剩無幾。

他提到會面中有議員投訴自己處理不公，但自己是根據《議事規則》提醒所有離題的議員，又自言在二讀時會較為寬鬆，進入委員會階段才會終止不聽勸告的議員發言。梁君彥強調，根據基本法第73條，立法機關是整體賦權，而第72條亦列明主席負責主持會議；自己有責任在適當時間終止會議並作表決，令會議有序繼續。