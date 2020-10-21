國泰裁員｜譚文豪欲提休會待續辯論保障員工權益　梁君彥否決

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國泰航空今日（21日）公布，將實行大規模裁員計劃，削減8,500個職位，未來數周將裁減約5,300名駐港員工。

曾任職國泰機師的公民黨立法會議員譚文豪在立法會下午復會後，提出休會待續議案，要求辯論政府保障該集團員工之權益，及應對可能隨之以來的大企業裁員潮的措施。

梁君彥休會約半小時後裁決，指自己與眾多議員一樣，非常關心不斷惡化的失業問題，亦明白國泰重組受社會關注，但政府早上已就此回應，議員有關經濟及民生的議題，亦可循不同渠道跟進，故認為非必要及迫切於今日進行討論，故不作批准。

譚文豪在立法會下午復會後，提出休會待續議案，要求辯論政府保障該集團員工之權益，但梁君彥不作批准。（林劍攝）

譚文豪今早表示，個人對於國泰是次決定感到傷感，認為國泰應有更好的處理手法，如停薪留職。他又質疑，政府今年6月向國泰注資逾270億元公帑，並有兩名觀察員在國泰董事局中，竟也不能阻止此事發生，擔心今次裁員會向社會做出錯誤示範，帶來骨牌效應，惡化本港失業問題。

譚文豪又指，政府推出多輪保就業計劃後，也不能防止大規模裁員事件，更嚴重的在於，政府向一間公司注資200多億元，而國泰本身市值都只是300億、400億元左右，幾乎已「買起」一間企業，也沒能阻止裁員，將做出錯誤示範，帶來骨牌效應，令更多大機構裁員更加不手軟。

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