國安法｜國安處搜捕前「學生動源」　再多兩人被拉包括鍾翰林女友

撰文：翟睿敏
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「學生動源」前召集人鍾翰林原定今日（27日）到警署報到，但今早8時起失去聯絡，據悉鍾在計劃向美國駐港領事館申請政治庇護，在美領館附近的聖約翰大廈被警方國安處人員拘捕。
另一前「學生動源」成員、鍾翰林女友何忻諾，同樣於今日到田心警署報到，期間被警方拘捕。同行的「學生動源」前發言人何諾恆稱，今日完成報到程序後，原計劃與何一同離開警署，等候期間被國安帶到房間問話，及後將他釋放，惟遲遲未見何忻諾的縱影，遂他致電何的母親，何母稱女兒已被警方拘捕並扣查。
「學生動源」在Facebook表示，何忻諾於下午2時在田心警署報到期間被捕，另一前成員陳渭賢於2時23分在屯門警署報到期間被捕。據悉，3人均被控涉嫌煽動他人分裂國家。
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「學生動源」表示，已通知「星火同盟」，鍾翰林等3名被捕者已有律師協助。鍾翰林現時身處中區警署，有律師陪同錄口供。
鍾翰林、何諾恆、何忻諾及陳渭賢在內的多名「學生動源」前成員，被警務處國安處人員以違反《國安法》為由，於本年7月29日被捕，其後獲保釋。「學生動源」於6月30日《國安法》通過後，已宣布解散香港本部，並表示將於台灣、美國、澳洲設立海外分部，繼續在香港以外地區推動「港獨」