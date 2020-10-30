泛民批因疫情推內地投票不合邏輯　局方不打自招稱與疫情未必有關

新冠肺炎肆虐，政府押後立法會換屆選舉一年，立法會《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》小組委員會今日（30日）舉行首次會議，民主派建議將審議期限延展至12月2日的立法會會議。民主黨胡志偉於會後解釋指，延展是為了爭取更多時間就押後選舉質詢，希望能取得政府的說話成為佐證。他以今早的會議為例，政府代表如「Freudian slip（鬼拍後尾枕）」般爆出推行境外投票與疫情無關。 政制及內地事務局副秘書長陳潔玲回答稱，疫情突顯選舉制度的不完備，所以考慮推行特設專隊及電子發票等，又指是否設境外投票與疫情未必有直接關係。

政府押後立法會換屆選舉一年，立法會《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》小組委員會今日（30日）舉行首次會議。

局方：是否設境外投票與疫情無關

近日有消息指，政府將修例容許居住大灣區港人參與明年立法會選舉投票，曾國衞在日前的立法會會議上表示，疫情凸顯現行選舉制度不足以應付特殊情況，政府對境外投票持開放態度。民主黨林卓廷於今日的會上提出質疑，政府以疫情為由押後選舉，若香港境內無法投票，即使容許內地投票亦無作用；若疫情完結，大灣區居民亦可回港投票。政制及內地事務局副秘書長陳潔玲回答稱，疫情突顯選舉制度的不完備，所以考慮推行特設專隊及電子發票等，又指是否設境外投票與疫情未必有直接關係。

另外，公民黨楊岳橋問道若規例被否決，政府會否立即重啟選舉；陳潔玲指基於公共衛生考慮，政府現階段無計劃進行選舉，加上準備選舉需時半年，政府亦不欲妨礙立法會的事務周期。當局又表示，全國人大常委會已作出權威決定，訂定今屆立法會繼續履行職能不少於一年，是不容修訂。

楊岳橋質疑政府未有準備預案，預定立法會必會通過有關規例，斥是將議會視作橡皮圖章。教育界葉建源提到政府就押後沒有進行諮詢工作，陳潔玲解釋指基於情況迫切，及選舉屬高度敏感事項，特首林鄭月娥並沒有就決定與公共衛生專家討論。

曾國衞在日前的立法會會議上表示，疫情凸顯現行選舉制度不足以應付特殊情況，政府對境外投票持開放態度。

葛珮帆不點名批王百羽選舉開支天價

民建聯葛珮帆自言對選委會很不滿意，批評是「用石器時代做選舉」，沒有利用好科技如電子派票及點票等，確保選舉的的公平性。她又不點名批評超區參選人、元朗區議員王百羽，報稱的選舉開支高達489萬元，讓市民擔心有人濫用今次的安排騙取公帑。謝偉俊亦指，法律上有關選舉開支等定義的字眼並不精準。陳潔玲表示，會要求選舉開支申報內容不完備或錯誤的參選人補充資料，若有問題會轉交廉政公署跟進。