政壇諸事町｜運輸署提通宵巴士路線變動　大埔區議員超認真實測

日前運輸署建議，將來往九龍及大埔的通宵巴士N271路線增設白石角站點，解決當區居民缺乏通宵巴士的困擾。不過消息一出，大批大埔居民表示不滿，指路線改動會令行車時間加長，更有大埔居民批評「搭到富亨邨都天光啦！」 有見及此，大埔區議員姚鈞豪與周炫瑋，31日凌晨就由N271路線的總站紅磡上車，途中徵詢乘客對於路線改動的意見，大埔區議員陳振哲則開車由紅磡站跟住巴士行車，再用巴士的車速駛入科學園及白石角，測試建議新路線所需時間，最後得出新路線會比原定路線用多約11分鐘。姚鈞豪指，是次測試是讓大埔街坊參考一下新路線的行車時間。

大埔區議員姚鈞豪及周炫瑋，31日凌晨1時許實地考察新路線的行車時間。（姚鈞豪Facebook專頁）

姚鈞豪於社交網站撰寫長文，指近日街坊就N271路線改動一事有大迴響，由於不想貿然回應，所以進行一次實測。他與周炫瑋31日凌晨1時許於紅磡總站上車，途中與夜歸的街坊討論路線變動帶來的影響。當晚姚鈞豪網上實時報告何時到達哪個車站，又記錄各站上車人數。

私家車行駛新路線 模擬所需時間

另一邊廂，陳振哲則開車由紅磡站跟住巴士行車，再用巴士的車速駛入科學園及白石角，測試建議新路線所需時間。而每當去到運輸署擬定新巴士站時，由於巴士站不可以停泊私家車，陳振哲就用極慢速駛過站，模仿停站所需時間，最後得出新路線會比原定路線用多約11分鐘，但姚鈞豪亦承認此數字只供參考。

姚鈞豪補充，所有大埔人都有交通需求，不希望因為幾分鐘車程的矛盾「拗到有你無我嘅狀態，令大家都受傷」。姚鈞豪又指，運輸署提出現有的方案，「客觀上已經挑動咗地區入面嘅矛盾」，認為身為區議員要去解決問題是責無旁貸。

不少街坊於姚鈞豪的貼文留言，讚賞各個區議員於凌晨時分實測新路線的行車時間，「親身試過就知事實係點」，更提出多個路線建議。