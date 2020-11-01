內會風波｜7名民主派涉衝擊被捕　另外三場衝突頓墮「高危區」

立法會內務委員會風波事隔半年，8名民主派人士今日（11月1日）被捕，包括前立法會議員陳志全、朱凱廸，以及現任議員張超雄、胡志偉、尹兆堅和黃碧雲；工黨主席郭永健被預約拘捕，警方則暫未聯絡上許智峯。據報，8人涉及今年5月8日立法會內務委員會事件，涉嫌觸犯《立法會（權力及特權）條例》第17條「藐視罪」及第19條「干預立法會人員罪」。 這是警方一年之內，第二度因議會衝突事件，拘捕民主派立法會議員（或時任議員）。去年11月9日，警方先後拘捕或預約拘捕朱凱廸、陳志全、梁耀忠、范國威、林卓廷、區諾軒、郭家麒7人，指其涉嫌在去年5月11日審議修訂《逃犯條例》的法案委員會會議上，妨礙議員開會，觸犯立法會《權力及特權條例》第19條。 是次拘捕行動，顯示參與任何在議會內的激烈衝突行動而引起混亂或導致會議中斷，都有可能被捕。事實上在今年5月及6月，立法會內衝突不斷，除5月8日外，另外有三場激烈程度相當的衝突事件，參與其中的議員相信亦面臨一定的被捕風險。

▼重溫2020年5月8日內會風波衝突▼

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陳健波接手主席選舉 民主派再抗議 林卓廷撕毀《議事規則》

緊接在5月8日內會風波後，另一場較大型的議會衝突，是5月18日選舉主席一役。當時主席梁君彥引用《議事規則》第92條，指定財委會主席陳健波主持內務委員會主席選舉。當時陳健波不處理任何規程問題，僅花約1小時就完成主席選舉。

會議期間，多名民主派議員先後步出抗議，拉起黑布衝擊，建制派則站在台前擋住並與民主派推撞。朱凱廸、陳志全、許智峯等人先後被抬走，譚文豪、楊岳橋、胡志偉也先後被逐，黃碧雲企圖鑽過保安防線失敗；民主黨林卓廷則站在桌上撕毀《議事規則》，將紙碎撒落地面。

▼5月18日內會主席選舉▼

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《國歌法》審議期間 民主派數度扔臭彈

另一場衝突則發生在《國歌條例草案》審議期間。草案5月28日二讀期間，民主派在會上多次抗議，導致會議多次暫停，其中許智峯發動「生化攻擊」，走到台前放下一件有強烈臭味的物品，梁君彥稱之為「唔知係咩嘅危險物品」。許表示這是其議辦內一個已腐爛的盆栽，旨在讓主席「感受制度腐爛的味道」。事件及後驚動警察及消防員到場處理，有建制派議員吸入氣體不適送院。

至6月4日草案三讀階段，朱凱廸和陳志全再次分別將有濃烈臭味的物品潑在地毯上，導致會議暫停。同日下午，會議移師會議室1，許智峯再投擲臭水，但梁君彥繼續會議，條例數分鐘後即三讀表決通過。

▼《國歌法》審議期間 民主派數度扔臭彈▼