回顧內會風波｜保安築人牆護李慧琼　民主派議員圖突破遭抬走

今早（1日）多名民主派議員遭拘捕，疑涉本年5月8日內會風波。翻查資料，當日為立法會內務委員會召開第17次會議，早上由公民黨郭榮鏗主持，進行選舉正、副主席程序，而下午則召開另一場會議討論外聘法律意見，原定主持會議的民建聯李慧琼提早坐上主席台，保安築起人牆保護，引來多名民主派議員不滿，朱凱廸﹑陳志全等人一度欲衝破防線，最終多人被逐出會議廳。

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本年5月8日，下午1時許李慧琼率先坐上會議室主席台，民主派議員帶同寫有「李慧琼 違規﹑越權」紙牌表達不滿，其後建制派議員高呼口號回應，其後多人走到主席台前理論抗議，多名保安隨即築起人牆拒絕接近。 其間民主派議員嘗試衝破防線，朱凱廸一度爬高接近主席台，陳志全嘗試衝向主席台，均遭多名保安拉走，而許智峯和尹兆堅則向李慧琼請願，被黃定光、周浩鼎和何俊賢推開。

其後陳志全其後一度遭郭偉強拖行地上，尹兆堅亦在衝突中受傷，李慧琼警告議員若阻礙會議進行，涉違反《權力及特權法》第19條，最後尹兆堅、許智峯﹑朱凱迪﹑陳志全﹑許智峯等人先後被逐出會議室。

警方指5月8日下午接獲立法會秘書處報案，指有人在立法會大樓一號會議室會議進行期間作出擾亂秩序行為，案件交由港島總區公眾活動調查組跟進。經深入調查及諮詢律政司法律意見後，港島總區刑事部今日（1日）採取行動，拘捕6男1女，年齡介乎33歲至63歲，他們涉嫌違反香港法例第382章《立法會（權力及特權）條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，現正被扣留調查，拘捕行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。