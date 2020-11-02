立法會｜泛民搶攻附屬法例小組委員會 建制僅蔣麗芸落場參選主席

立法會今(2日)召開多個附屬法例小組委員會會議，由於民主派議員大舉動員加入小組委員會，因此成功包攬各委員會主席席位，取得附屬法例小組委員會主導權。建制派方面，僅民建聯蔣麗芸一人落場參選「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」的正、副主席，其餘小組委員都由民主派議員在無對手的情況下自動當選。

「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」早上召開首次會議選舉正副主席，委員中民主派和建制分別有18對12人，最後李國麟及黃碧雲先後擊敗民建聯蔣麗芸，分別順利當選正副主席。

隨後五個法例小組委員會都由泛民在無競爭下成功包攬主席，「《2020年香港飛航(費用) (修訂)規例》小組委員會」以及「與延長豁免政府收費以支援海事及物流業有關的5項附屬法例小組委員會」均由公民黨譚文豪當選主席，不設副主席。

多個小組委員會均無競爭選出主席

之後在上午10時許，「人事登記(申請新身分證)令(修訂)(第2號)令小組委員會會議舉行了第一次會議」，今次會議很快選出主席，由惟一被提名的民主黨林卓廷當選，並在現場議員無人表示有興趣之下，讓副主席從缺。

會議之後討論有關換領新身分證的運作、7月27日起因疫情影響，暫停了數日的登記，暫時抽起了部分年齡組別，並讓他們在9月起開放14日讓未換領人士換證。民主黨涂謹申指，不少市民對安排有感混亂，他在理解政府安排的同時，希望政府寬鬆「人性化」地處理，不要讓未換證人士誤墮法網。保安局首席助理秘書長林俊華解釋，有考慮到實際需要、並會因應疫情彈性處理未換證人士。

入境事務處助理處長樊曉聲指，受影響的57至59年出生換證人士，有84%已在該階段完結日換證，之後亦有彈性接受約1%人士換證，暫有合共約85%已換證。他指，以2003年經驗平均換證率為83%；而60至61年出生的換證人士，完時78%。

之後在與「為零售及飲食業提供豁免或寬減收費措施相關的5項附屬法例小組委員會會議，由公民黨楊岳橋當選為主席。

在關於支援運輸業界的豁免或寬減收費措施的5項附屬法例小組委員會，毛孟靜獲提名，並在無競爭下當選。