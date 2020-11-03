港台編導被捕　容海恩：非針對7.21　陶傑批荒謬：特朗普無拉記者

警方今（3日）拘捕港台《鏗鏘集》編導、香港電台工會前主席蔡玉玲，涉嫌在報道去年7.21事件專題時以車牌查冊，不正當查閱和使用車主資料，違反《道路交通條例》。 時事評論員陶傑認為今次事件荒謬，「（美國總統）特朗普都無拉記者」，又指即使有人不滿意港台有關7.21事件的節目內容，都不能拘捕製作人員。至於警方執法有否政治考慮，陶傑坦言是「公道自在人心」，他個人則認為「當然有政治動機啦」。 本身是大律師的新民黨立法會議員容海恩認為，今次事件非針對7.21事件，強調要先看法律條文才能評論事件，至於最終能否立案起訴則要視乎律政司的法律意見。

陶傑：不應過份解讀「移民潮」 容海恩：考慮讓女兒到大灣區發展

對於近日香港興起的一股「移民潮」，當中不少人申請申請續領BNO（英國國民（海外）護照）入籍英國，陶傑出席港台節目《視點31》時指，近日街上很多廣告都呼籲港人移民，他認為與《港區國安法》落實無關，社會不應過份解讀。但陶傑指出，香港應反求諸己，反思為甚麼現時會有大量港人考慮移民，「如果香港係好嘅，就點都唔會走啦」。

容海恩則認為，自己年少在外國讀書後都選擇回流香港，她指香港是自己地方，未來會考慮讓女兒到粵港澳大灣區發展，相信會是很大的機遇。