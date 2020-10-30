移民注意　澳洲更新簽證《澳洲價值聲明》　首列明須尊重言論自由

港人移民到澳洲或到當地工作要留意，澳洲今日（30日）起要求大部分簽證的申請人簽署經更新的《澳洲價值聲明》（Australian Values Statement）。澳洲署理移民部長Alan Tudge表示，新的聲明更聚焦於自由、尊重、平等及法治等價值。澳洲居留權申請者需要簽署的宣言亦有相關的字眼變更。 新的聲明提述澳洲價值時，在第二項尊重宗教自由的後面，加入言論自由、結社自由，在法治之後加入所有人都受法律規管並應守法的解釋，亦在議會民主之後簡介其議會制度原則、在平等後加入性別、性向、年紀等範疇。不過，相關內容本來已存在於澳洲政府要求移民、簽證申請者必讀的刊物《Life in Australia》之內。 澳洲總理莫里森自上任起一直有在「澳洲價值」的議題上有所工作，近年《澳洲價值聲明》亦已多次作出修改。

澳洲政府以Alan Tudge的名義發表新聞稿，當中提到，新的聲明更能反映澳洲對這些澳洲價值的重視性，與及是2007年引入《澳洲價值聲明》之後的首次充實變更。（澳洲政府官網截圖）

澳洲政府以Alan Tudge的名義發表新聞稿，當中提到，新的聲明更能反映澳洲對這些澳洲價值的重視性，與及是2007年引入《澳洲價值聲明》之後的首次充實變更。從此之後，申請暫時及永久簽證將由同一聲明確認他們認識並跟從澳洲的價值及法律。

新聞稿明言，今次的變更是莫里森政府的6,200萬澳元用於保護社會和諧的投資一部分，並建基於2019年已公布的7,100萬澳元社會和諧計劃（social cohesion package）。

有當地律師表示，如果簽證、移民申請者被發現違反聲明，有可能被取消簽證。

11月中起推出新版居留權測試

此外，澳洲先前已公布，由下月15日起，將推出新的居留權測試，內容將更聚焦於澳洲價值。