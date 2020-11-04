《鏗鏘集》編導蔡玉玲被捕　大律師何旳匡：以新聞自由提司法覆核

香港電台電視節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲昨日被警方拘捕，被暫控兩項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪，法政匯思成員、大律師何旳匡於港台節目《千禧年代》中說，相關條例罪成有機會判監及留案底，的確為嚴重，但現時《個人資料私隱條例》對新聞報道有豁免，但運輸署的車牌查冊表格卻沒有「新聞用途」的選項，加上《基本法》保障香港享有新聞自由，認為有空間提出司法覆核，挑戰當局的做法。

港台《鏗鏘集》編導、香港電台工會前主席蔡玉玲今日（3日）被警方上門拘捕，涉與報道去年7.21的專題有關。（《鏗鏘集》節目截圖）

《鏗鏘集》編導蔡玉玲昨日被警方拘捕，被控兩項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪，何旳匡表示，運輸處去年作出行政改動，將有關取得詳細車牌登記說明書的聲明中，可選項的其他改為「交通及運輸的事宜有關」相信是原於去年社會事件時多個起底行動，而記者因調查報導而查冊，並無有關選項，因此作出與事實不符的聲明的確有犯法風險。

但他指出，有關的改動主要針對個人私穩條例，而相關《個人資料私隱條例》對新聞報道有豁免，惟運輸署的車牌查冊表格卻沒有「新聞用途」的選項， 加上《基本法》保障香港享有新聞自由，認為有空間提出司法覆核，甚至可上訴至終審法院，挑戰當局的做法。

另外，記協主席楊健興於同一節目中表示，傳媒查冊車牌是非常常見的偵查報道方法，過往同樣沒有聽過記者因為查冊被捕，外界亦早了解到有關做法及無太大爭議，因此沒有想過會因此「出事」，認為事件影響整個新聞界，增加了法律風險和不明朗因素。他又說，傳媒查冊基於公眾利益，希望找到一些有用的線索進行報道，作出真實報道，所得的資料亦沒有用於非新聞用途。