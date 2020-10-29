工聯會促盡快落實港康碼　回港免檢疫須預留配額予跨境家庭

工聯會立法會議員麥美娟今日（29日）召開記者會，反映疫情之下跨境家庭，以及其他須兩地來回工作、上學、覆診的人士來往中港十分不便，促請特首加大力度與內地部委協商盡快落實跨境「港康碼」。而有關實施內地港人回港免檢疫，亦應盡快交代細節，及預留充足配額予跨境家庭及有需要人士。

麥美娟聯同「跨境家庭爭取港康碼關注組」成員及工聯會新界西服務團隊成員召開記者會。她表示過去大半年，單是其辦事處至今已累積收到近800宗個案，以家庭為單位，涉及千多人。麥美娟提到，其所協助的跨境家庭大多是每天往來深港兩地上班、下班，但因應疫情下的強制檢疫措施，每次出、入境都需隔離共28天，令很多人已超過大半年未能回家與家人團聚，工作、上學、覆診也受到影響；有些人為保工作而滯留在港生活的個案要負擔額外的經濟開支，包括兩地住屋租金等，精神遭受極大困擾。

要求放寬跨境工作、覆診、探親

麥美娟指，政府早前提出持病毒陰性檢測結果證明的居內地港人回港可免14天強制檢疫，回應工聯會訴求，對此表示歡迎，但認為有關新安排必須預留充足配額予跨境家庭、學生及有緊急需要人士，包括工作、覆診、探親等。她又促請政府必須果斷、加大力度與內地鄰近地區協商，認為盡快落實推行「港康碼」方能有效治本解決問題。至於政府將於新界西、東及港九設4個長期檢測中心、推出可追蹤行蹤之手機應用程式等，麥美娟要求政府必須逐步增加檢測點，擴大檢測量及檢測範圍，尤其要降低檢測收費，減輕有需求人士的經濟負擔。

跨境關注組發言人劉先生表示，自身在港從事運輸工程工作，居於內地多年，疫情前每天即日來回深港兩地，惟因兩地實施強制檢疫措施，被迫留港暫居於父母家。他提到：「過去大半年為了保住份工根本無可能返到深圳住，屋租又要照交，港康碼等了又等，中秋過了又好快到新年，希望了解我們有家歸不得的心情，盡快落實港康碼，令我們可回復正常生活。」

退休人士嚴女士表示，女兒在澳門工作，每日港澳兩邊走，自疫情後，女兒為保工作被迫留在澳門，已有大半年無法與家人見面，年幼的孫兒只能靠女婿父兼母職照顧。嚴女士慨嘆，一家團聚變成奢侈的願望，希望港康碼盡快落實。關注組成員崔小姐則與在內地獨居的九旬母親分隔兩地多時，母親病重也無法探望，希望政府能盡快放寬檢疫措施，同時降低檢測費用，否則經濟難以負擔。

工聯會提出四大要求，包括特首加大力度與內地部委協討，盡快落實跨境「港康碼」；盡快交代內地港人回港免檢疫新措施細節，並預留充足名額予跨境家庭、跨境學生，以及有緊急需要的人士；逐步增加本地檢測點，擴大檢測量及檢測範圍，從而降低檢測收費；在「聯防聯控」的原則下有序地恢復人流、物流互通。