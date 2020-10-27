工聯會批最低工資水平長期偏低、滯後　倡一年一檢

最低工資委員會早前就最低工資進行檢討，惟勞資雙方未能達成共識。工聯會立法會議員陸頌雄及勞顧會勞方代表鄧家彪今日（27日）召開記者會，批評最低工資水平長期偏低及滯後，未能反映市況。 工聯會強烈反對凍結最低工資水平，促請政府以關顧基層勞工權益為本位，調升新一年的最低工資金額，並促請盡快落實一年一檢。

陸頌雄指出，本港最低工資水平長期「滯後」，不少基層勞工日做十多個小時，生活僅夠糊口，兩年檢討一次的做法不合時宜。他說，自2010年立法制定最低工資至今，名義工資指數的累積升幅已達46%，惟最低工資水平只有34%，即經濟環境有增長，但最低工資的僱員依然分享不到經濟成果。

倡最低工資時薪$43.5

鄧家彪則表示，現時情況下最低工資水平比綜援還要低，連解決最基本的生活所需也不能。他說，政府應鼓勵市民就業，而非領取綜援。他又透露，最低工資委員會開會時，勞方代表壓力很大，但若任由其凍結，等同打工仔要減薪。

他們指，按年調升薪酬是基層僱員維持生計的基本，因此希望行政長官及行政會議行使權利，不凍結最低工資額，以免最低工資人士收入被通脹蠶食，並建議將最低工資提升至每小時43.5元，確保低收入勞工得到基本保障。他們亦提倡落實最低工資一年一檢，使金額得到合理調升。