港台編導被捕　田北辰：料非刻意阻採訪　促加入採訪為查冊理據

港台電視節目編導蔡玉玲因涉嫌製作《7.21 誰主真相》時查冊，被警方以涉作虛假陳述被捕。實政圓桌田北辰指，事件的背景令社會觀感很差，他亦不明白為何運輸署無聲無色地，作出對公眾知情權如此大改變的行政措施。 田強調，相信政府並非有心藉此阻止記者查冊，建議政府交代清楚，並考慮會否在表格內加入新聞採訪為申請查冊的理由。

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田北辰回應事件指，知道記者查冊車牌是多年來都有慣常做法，認為屬於香港一直很擁護新聞自由的一部分，亦是公眾知情權的重要一部分。

他又提到，由於運輸署單方面以行政措施，將申請查冊的理由選項刪去了「其他」，令記者為採訪查冊，變成一定犯法，「一定是虛假陳述」。田表示，不明白為何運輸署的一個行政措施，可以對社會公眾知情權帶來如此重大改變，而且無聲無色，「我都係閱報才發現這件事」他又指，不理解在如此多事之秋時，為何還要弄出如此風波，建議政府交代清楚。

建議將採訪加入至申請條件 若政府有意阻採訪亦不支持

田北辰指，如果政府真的決定透過行政措施，用以停止傳媒查冊車牌，對香港認知的新聞自由翻天覆地的改變，有需要再討論。他又認為政府如果並非有意，又不想留有「其他」的選項，則可以直接加入採訪作為原因。

田又表示，如果政府是有心阻止記者查冊，是本港翻天覆地的改變，他本人都不支持，但相信政府並非刻意這樣做，希望盡快在表格中，加入相關理由。

毛孟靜形容執法行動令人震驚。（高仲明攝）

毛孟靜提休會討論記者被捕 梁君彥將半小時駁回

此外，曾任記者的立法會議員毛孟靜下午4時許在立法會大會動議休會待續，緊急討論港台編導被捕事件，不過立法會主席梁君彥休會研究近半小時後，表示該題目並無迫切性，拒絕緊急質詢。