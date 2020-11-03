港台編導被捕‧拆局｜港台陷「多事之秋」　迹象顯示暴風雨續來襲

警方今（3日）拘捕港台《鏗鏘集》編導、香港電台工會前主席蔡玉玲，涉嫌在報道去年7.21事件專題時以車牌查冊，不正當查閱和使用車主資料，違反《道路交通條例》。事件引起牽然大波，民主派指傳媒在報道時會查閱車牌或查冊，一向都相安無事，今次事件明顯是「衝著港台而來」。 港台再次成為社會焦點已非新鮮事，隨著建制陣營連番向港台發炮，近月的連串事件，令人關注港台是否將「被整頓」。恰巧建制派「重炮手」何君堯日前空降立法會資訊科技及廣播事務委員會擔任主席，他更揚言要研究將新聞處同港台重組，港台前景恐風雨不絕。

鏗鏘集：7.21誰主真相

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蔡玉玲今日（3日）被警方上門拘捕，被指與報道去年元朗7.21事件專題節目有關。消息指，蔡因查冊取得去年721事件車牌，警方懷疑她不正當使用資料，違反只可用作與交通事宜有關用途的規定，以涉違反《道路交通條例》將其拘捕。

梁家榮憂出現寒蟬效應

傳媒在進行偵查或深入報道時，一向都會向運輸署或土地註冊處進行俗稱「查冊」的工作，今次警方拘捕港台編導，令人憂慮新聞自由是否因而收窄，亦誠如廣播處處長梁家榮所言，擔心會出現寒蟬效應。

事實上，港台早已被捲入政治風眼當中。在今年7月1日的回歸升旗禮及酒會儀式，港台首次未獲邀請成為節目製作承辦商，屬回歸後首次，當時有指此決定與港台表現屢受批評有關。

港台延長利君雅試用期120日 通訊局年初接獲逾3千宗《頭條新聞》投訴

另一事件則是港台去年接獲大量針對助理節目主任利君雅的投訴，涉及她出席政府及警方記者會時的表現和行為，港台其後決定延長利君雅的試用期120日，管方並重新啟動調查去年7月至11月期間的相關投訴。

在節目方面，通訊事務管理局今年初曾接獲超過3200宗對《頭條新聞》的投訴，指節目內容失實、偏頗、誤導、抹黑警隊及帶有仇警訊息。警方高層亦先後去信港台投訴，指節目有誤導公眾之嫌。通訊局其後在審議投訴後裁定投訴成立，決定向港台發出警告。港台當時表示會於完成本季《頭條新聞》後，暫停製作。

另外，通訊局曾指港台節目《左右紅藍綠》違反《電視節目守則》規定，並向港台發出嚴重警告；另一節目《The Pulse》亦曾被商務及經濟發展局指違反一個中國原則。

鏗鏘集：721元朗黑夜

陳敏娟年中以健康理由請辭 繼任人將成焦點

連串風波後，在港台任職超過30年的署理副廣播處長（節目）陳敏娟年中宣布以健康理由請辭，當時有不少人關注這位港台第二把交椅是否受到壓力而「被辭職」，而她的繼任人亦將成焦點，外界關注政府會否空降政務官出任這個職位，以整頓港台節目。

港台近年已成建制派的重點整肅對象之一，值得留意的是，何君堯日前獲建制派支持「空降」立法會資訊科技及廣播事務委員會出任主席，他當選前已表明由於港台制度已運行多年，現時應作出改變，並建議與政府新聞處兼容。

何君堯的滿腹大計，是否意味港台未來將續被整頓？究竟這個香港廣播史上首家廣播機構的命運將如何，相信不久將來可見端倪。