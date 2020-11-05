政圈風聲｜民主黨下月改選領導層　乳鴿勢接棒　羅健熙成主席大熱

民主黨將於下月6日召開周年會員大會，選出新一任領導層、中央委員會及紀律委員會，政圈關注領導層會否有大變動。據了解，該黨近月正討論領導層新舊交替，當中有不少聲音希望將黨主席一職交由非立法會議員的新生代黨員出任，藉此培育更多新戰將，應對未來風高浪急的政治形勢，至今仍未有最終定案。 據了解，民主黨一群新生代近月已積極組班，進度良好。據悉一直專注處理黨內事務的黨副主席、南區區議會主席羅健熙有意角逐黨主席，觀塘區議員梁翊婷則為其中一名副主席人選，至於另一名副主席人選則待定。

民主黨將於下月6日召開周年會員大會，選出新一任領導層、中央委員會及紀律委員會。（資料圖片）

或設立會黨團召集人 猶如另類「黨政分工」

民主黨是本港老牌泛民政黨，民主黨主席一直被政圈視為民主派的領導者，歷任主席包括李柱銘、楊森、李永達、何俊仁和劉慧卿，全是響噹噹的名字。政圈關注，現任黨主席胡志偉會否角逐連任，有黨員指出，根據黨章，主席任期最長八年，胡志偉理論上有連任的可能性。

不過，有該黨領導層透露，黨內近期正就黨內改選換閣進行討論，其中思考黨主席是否仍由立法會議員擔任。該領導層解釋，由於立法會事務日益繁重，與回歸前後的立法會已不能同日而語，「馬丁（李柱銘）𠴱個年代，只係需要開大會再加幾個事務委員會，依家我哋（立法會議員）要好專注，參與晒事務委員會，仲要隨時打大交」。

該領導層續指，除了因立法會事務繁重外，該黨一直希望達致新舊交替，因此近期正討論是否將黨主席一職，交由非立法會議員的新生代黨員出任，藉此培育更多新戰將，應對未來風高浪急的政治形勢，不過至今仍未有最終定案。

民主黨中委、深水埗區議員袁海文表示，基於家庭、學業等原因，不會角逐連任中委職務。（資料圖片／梁鵬威攝）

傳羅健熙等人組班進度良好

有中委透露，一群新生代近月已積極組班，希望組成班底，角逐黨主席、黨副主席及中常委的席位，該中委形容進度良好。據悉，今年36歲、一直專注處理黨內事務的黨副主席羅健熙有意角逐黨主席一職，觀塘區議員梁翊婷則為其中一名副主席人選，至於另一名副主席人選則待定，另外數名新生代區議員已成為中常委的「鐵膽」人選。

民主黨主席過去一直由立法會議員兼任，黨主席就重大政治和民生議題的回應和取態極具份量。因此，若改屆後由非立法會議員出任黨主席後，民主黨的立法會黨團將設黨團召集人，協調立法會事務、投票取態、議會戰略，同時就重大議題作出回應，如同公民黨的黨魁，故猶如無需修改黨章的黨政分工。

兩年前的民主黨周年會大亦曾經就「黨政分工」議案，根據法例需獲在席會員四分之三贊成方能通過修改相關章程，最終未能取得足夠票數通過。

袁海文不角逐連任中委

此外，民主黨中委、深水埗區議員袁海文表示，基於家庭、學業等原因，不會角逐連任中委職務，但會繼續參與籌款委員會、國際事務委員會等部委的工作。