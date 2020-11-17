政壇查家宅｜擁18物業　深入謝偉俊山景豪宅　睡房掛白姐姐祼畫

「我無所謂，白鴿籠都可以住。」 香港大部份人花掉半生積蓄也只能買到蝸居，1300呎單位對不少家庭而言屬夢幻級居所，但對於身家過億、手持近廿個物業的立法會議員謝偉俊（Paul）和白韻琹夫婦而言，只能算「的骰」。難怪白姐姐被問到是否滿意現時住所時，說出上面這句直率的剖白。 兩人現住西半山豪宅敦皓，最初被帶往參觀4000呎頂樓複式單位，卻意外看中底層的住所，雖然室內面積相比之下只有三分之一，但室雅何須大，難得一見鍾情，便即拍板成交，轉眼已入住四載。夫婦兩人在家中接受《香港01》訪問，分享生活點滴。談及疫情持續近一年，Paul慶幸留家避疫對他而言不算苦差，除了有更多時間陪伴深居簡出的白姐姐，還因為家中擁逾1300平方呎的平台，平日可坐在室外賞山景、聽鳥鳴。

謝偉俊和白韻琹於2016年搬入敦皓，Paul表示當時二人對底層特別戶的戶外露台一見鍾情，發展商未正式放盤已入標。「一蚊都無減，當時佢哋要求咩都應承。」 結果以6,660萬買成交。

室內面積約一千三百多呎，裝修沒有大改動，傢俬擺設是二人在會展的傢俬展覽會上一口氣買下的樣版，以印度及中國風為主。全屋以中性色為主調，牆上飾有多幅鏡框，Paul自嘲有違風水原則，「但我哋鍾意」。

參觀完大廳，記者要求一睹台灣畫家冉茂芹為白姐姐繪製的油畫，Paul大方領眾人入睡房「開眼戒」，又拉白韻琹過來說：「你自己介紹下。」白姐姐向記者表示是她拍照後交給畫家，跟着照片所畫，但Paul聽後即刻插嘴踢爆：「你pose(現場擺拍)㗎?講大話? 怕醜呀?」白姐姐顯得略為不好意思：「你唔好穿我煲。」

被謝偉俊打趣「買樓如買菜」的白韻琹，認為置業「最緊要心頭好」。(黃寶瑩攝) 白韻琹買樓如買菜：最緊要心頭好 謝、白不約而同表示，平日在家中最多留在平台消磨時間，「我地最鐘意喺呢張枱一起食早餐，每朝早都有一段時間喺度，無論幾趕都好，都盡量早啲起身食埋早餐先出嚟。」記者事前向Paul約時間，他亦主動提議傍晚時分於露台做訪問，稱皆因這時段光線最舒服。 身為立法會議員的謝偉俊，公開申報的香港物業有18項，他表示近年有買有賣，持有物業數量已日漸「縮水」。被問到買樓秘技，他笑指白姐姐才是置業高手，「佢買樓好似買菜一樣」，坐在一旁白姐姐聞言亦不否認，豪言指「買樓最緊要心頭好」。

戲言「除非去禮賓府，否則唔搬」

相伴逾30年，二人曾多次遷居。「栢麗園、比華利山、跑馬地，全部住過晒。」

謝偉俊分享，「嚟呢度前喺去銅鑼灣百德新街住，鬧市入面係好方便，景好靚，因為望晒維港，但的確比較嘈，住咗都有10年8年。」一搬再搬，始終鍾情清幽空曠的地點，謝偉俊戲言：「我同白姐姐講笑咁講，除非下次搬去禮賓府，如果唔係唔再搬。」

政局動盪，香港掀起新一波移民潮，曾在澳洲留學7年多的謝偉俊坦言，年輕時有考慮過移民，澳洲、美國、英國都曾經是選項，「年輕時覺得在外國好，因為天大地大，很多異族文化風情和感受; 到後來工作時覺得在香港工作最好; 現在的年紀，像我和白姐姐這樣，哪裏都不用去，香港最適合。」他補上一句: 「每個地方一定有好處有不好處，有些人住在哪裏都咒罵，有些人住在哪裏都隨遇而安，但無論如何，一生人有機會在不同地方住過是很好的開眼界的機會。」