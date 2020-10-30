胡志偉批梁君彥「球證落埋場踢波」　謝偉俊：泛民總有理由攬炒

立法會主席梁君彥日前去信全體議員，指現時立法會會議已被部分議員不必要地拖延，形容進度未如理想，會考慮根據《基本法》第七十二條第(一)項主持會議的權力，就立法會會議的審議工作編配時間。 民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉今日（30日）接受電台節目訪問時表示，現時的格局是政府以大灣區投票方式扭轉本港選舉制度，民主派則要令政府想做的事無法長驅直進，而即使議案未審議，民主派亦要做好準備工夫。但胡志偉承認，民主派現時人數處於弱勢，可用的工具少，指民主派將會繼續於不同議案積極發言，惟他強調法案本身的投票結果不會因議員發言而受影響，希望公眾明白民主派積極發言是無奈之舉。

謝偉俊表示，現時民主派拖延立法會每一項議題，令政府無法有作為，令惠及香港經濟、民生的議案亦被拖延，認為梁君彥有權責控制場面，令會議恰當有效地進行，又指梁君彥是被逼維持場面。（資料圖片／李澤彤攝）

胡志偉重申，如果立法會選舉是如期舉行，事情可以交給新一屆同事處理，而雙方陣營人數回復相約比例，才能夠扭轉局面。但現時責任在留任議員身上，就要做好工作，稱民主派會在有限空間盡力而為。

胡志偉又批評，梁君彥作為立法會主席透過限時辯論方式限制議員發言權，是「球證落埋場踢波」，批評行為不公允，認為建制派沒有做好本份出席會議，反而想以控制辯論時間的方式，令建制派不需要滿足會議法定人數要求。胡志偉又認為梁過往只是針對重要法案而作限時評論，現在連無關痛癢的法案都要介入辯論時間，此舉只會令雙方陣營對壘更加激烈。

立法會議事規則委員會主席謝偉俊接受同一節目訪問時表示，現時民主派拖延立法會每一項議題，令政府無法有作為，令惠及香港經濟、民生的議案亦被拖延，認為梁君彥有權責控制場面，令會議恰當有效地進行，又指梁君彥是被逼維持場面。謝偉俊承認希望社會氛圍改善，繼而令兩大陣營有改善空間，惟如果一方無所不用其極地拖延，主席亦要按照基本法規定維持議會運作。

謝偉俊又表示，不能假設容許於大灣區居住的港人投票就是有利建制派，指不少激進人士是來自大灣區或廣東省的移民。他重申此提案是維持上百萬不在港居住的港人的投票權，外國亦有類似安排。而民主派就此拉布是「欲加之罪何患無辭」，是找理由拉布及破壞，批評民主派「總有理由攬炒」。被問到為何只在大灣區設立票站，謝偉俊指大部不在港居民都居住於大灣區，要先照顧此批居民，又指「原則上啱就要行一步」。