境外投票｜跨境難執法　田北辰倡深圳灣口岸設票站　受港法律管制

政府早前表示，疫情凸顯現行選舉制度不足以應付特殊情況，計劃推行內地港人投票，外界關注政府無法就選舉舞弊及違法等行為跨境執法。實政圓桌立法會議員田北辰今早（6日）接受電台訪問，提出可在深圳灣的一地兩檢口岸設置票站。他解釋，內地出關後、進入香港關口前的地段受香港法律管制，在該處為內地港人設置票站，可照舊交由選委會管理、警方執法，相信可令社會比較安心，形容有關選址是天堂。

田北辰提出可在深圳灣的一地兩檢口岸設置票站。（資料圖片）

田北辰接受港台節目《千禧年代》訪問時提出，政府可在深圳灣口岸設內地票站，仍可由香港當局執法，「根本上同以前冇分別」。田北辰認為，該選址交通方便；加上由於該處未進入香港境內，故投票人士前往投票或返回內地不需接受檢疫。

對於有建議指境外投票可作為特殊情況的後備方案，田北辰認同此舉對社會造成的震盪最少。他指出，提出境外投票的起因是疫情，若疫情過去政府難以向公眾解釋為何仍要推行。田北辰又引述當局出席立法會委員會會議時，稱是否設境外投票與疫情未必有直接關係，認為政府出師無名會帶來很多爭議。

有指引入投票到內地會帶來衝擊，田北辰就稱「人大代表都係一人一票逐級選上去」。但他亦承認將一人一票的選舉帶入內地會是「另一個世界」，「（票站）喺屋企隔離，（內地人）會問『一國兩制』咁先進；國家本身係咪都可以諗下（一人一票）」。