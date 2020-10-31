境外投票｜葉劉：海外港人入籍他國3年不返港　即失居留及投票權

政府計劃推行內地港人投票，民主派質疑為何不包括海外港人。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，居於外地多年的港人大部分已入籍他國，根據《國籍法》代表他已放棄中國國籍；另根據《入境條例》，若3年內沒有回港，即喪失在港居留權，亦不屬於香港永久性居民，將失去投票權。

本身是中國公民（即擁有中國國籍）的香港永久性居民，一旦不再是中國公民，隨即喪失香港永久性居民身分。 本身不是中國公民的香港永久性居民，一旦持續離開香港三年或以上，隨即喪失香港永久性居民身分（《入境條例》附表1第7段）。 《入境條例》 附表1 香港特別行政區永久性居民

葉劉：「通常居住」定義可有兩三個地方

葉劉近日在《南華早報》撰文，指有關議題在立法會爭議多年，政府素來推搪理由甚多，包括內地投票安排困難及法律上執行難度高。

目前選舉法例對「選民」定義是「在香港通常居住的永久居民」，葉劉指「通常居住」沒有明文定義，但根據英國上議院80年代的一宗裁決，一名英國留學生認為自己是「通常居住」在英國，最終獲判豁免學費，當時法庭說明一個人通常可以在兩至三個地方「通常居住」。葉劉表示，「通常居住」是在該處地方居住的人士必須出於自願，並有「定居目的」，包括讀書、工作或慣常性在該處居住。

她表示，在內地居住的港人，由於讀書、工作或有家人在內地等因素經常奔波兩地，極有可能符合「通常居住」的條件；但是對於長居海外的港人，特別是近兩年可能因社會事件或疫情而未有返港，很可能已經喪失居留權。葉劉認為，要判斷居內地港人是否屬「通常居住」，較判斷居海外港人容易。

葉劉又以新加坡、澳洲及美國等為例，其國民可在所屬國家的駐港領事館投票，希望港府能拿出勇氣及魄力，參考相關做法，早日落實港人在內地投票的安排。

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涉選舉舞弊 內地公安可轉交資料予廉署

此外，葉劉在出席電視節目時提到，《選舉舞弊條例》有域外管轄權，雖然廉署不可直接在內地執法，但若有足夠證據，內地公安或警務人員可將證據轉交廉署，在港進行檢控工作；政府亦可安排法官、律師公會等擔任觀察員到內地觀察。