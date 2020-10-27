近七成人反對境外投票　陳家洛批大開中門　難監察執法

近日有消息指政府有意修改《選舉條例》，讓居住內地港人可在當地投票，最快下月提交立法會審議，以趕及明年立法會選舉實施。 香港民意研究所今日（27日）發表就容許內地港人投票的民調結果，在1,020名受訪者中，反對佔68%、支持佔18%。對於特首林鄭月娥早前指內地港人投票是社會訴求，浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛質疑對方偏聽，「唔知佢個社會有幾大」。 陳家洛又提到，內地投票沒有合適的監察機制，當局亦無法跨境執法，確保有透明、公正及廉潔的選舉。他認為，這等同大開中門，讓不同程度的選舉舞弊滋長，形容是無底深潭，最終選舉只會淪為為當權者找夠票「貼金」，與北韓無甚差異。

民調於本19至22日進行，結果反對內地港人投票佔多數，而以政治取向細分，傾向民主派的受訪者有94%表示反對，只有3%支持；傾向建制派的支持者則有61%，另有14%表示反對；傾向中間派的支持及反對者則各佔16%及67%。

另外，林鄭月娥的支持程度為27.2分，對比半個月前下跌1.4分，支持率淨值為負56個百份點，下跌3個百分點。市民對特區政府的整體表現的滿意率淨值則下降了6個百分點，至負51.7個百分點。

政府無意推海外投票 陳家洛批雙重標準

陳家洛表示，傾向民主派及傾向中間派的板塊強烈反對可在內地投票，加上政府支持度低企，硬推內地投票會是潛在的大炸彈，隨時引爆社會矛盾及撕裂。他又警告，政府若一意孤行，會斷送了自80年代起建立的規章制度。

對於建制派一直以不公道為由爭取境外投票，陳家洛認為政府卻明顯地不想推行至大灣區外，質疑如此有何公道可言，批評當局雙重標準及偽善，並向港人證實政府的目標是控制選舉結果。

民研行政總裁鍾庭耀就指出，內地沒有投票制度，將香港文化傳入有違「一國兩制」的構思，相信投票等的自由資訊會對國內生活帶來大的挑戰。