兩天與六部委領導會面　林鄭：中央支持香港融入國家發展大局　

特首林鄭月娥上月宣布押後公布《施政報告》，原定上月底訪京向中央部委爭取惠港措施，因撞正五中全會而延至本周出發，先後與商務部、科技部、民航局、衛健委等會面，今早（6日）則獲國務院副總理韓正接見。林鄭月娥下午於特區政府駐京辦見記者，總結在北京訪問的行程。

特首林鄭月娥見記者時表示，對完成訪京之行感到高興，又稱自己於過去2日與6個部委的首長會面，包括中證監、衞健委、發改委、商務部、科技部及民航局，討論支持香港的經濟措施。（多維圖片）

【15:00】被問到這次與航局面有否談及港龍航空問題，林鄭稱這次與民航局會面比較特殊，過去數年未曾拜會民航會，這次因香港和全世界的民航事業受打擊，故希望向他們介紹香港民航事業發展，以及香港作為國際航運樞紐在未來遠景，如何能獲得中央支持。

對於運輸署早前更改查冊聲明選項，林鄭指運輸署已經有詳細聲明回應，又指更改後並無實質改變，重申案件已進入法律程，不便評論。被問到明日到深圳會否探望12名在鹽田看守所的港人，林鄭表示，明日程主要關於港深合作方面，預計只會停留一、兩小時，她強調看到中央早前公布深圳實施綜合改革試點的方案，首批40條授權事項香港有契機，故希望親自與深圳市領導會面，可以讓香港把握機遇，推動港澳至更高的合作水平。

【14:30】林鄭月娥見記者時表示，對完成訪京之行感到高興，自己今行的目標是爭取部委及中央，進一步支持香港的經濟發展；過去2日與6個部委的首長會面，包括中證監、衞健委、發改委、商務部、科技部及民航局，討論支持香港的經濟措施。她引述今早見韓正時，對方表示從上海進博會聽到好的消息，各部委全力支持的政府意見，亦提供了好多意見。林鄭指，韓正親自指示夏寶龍及丁學東召開中央部委會議，專題研究中央需要支持的政策措施，張曉明及駱惠寧都有參加有關研究及協調，對此表示感謝。

林鄭表示，不能透露是次訪京的成果，內容是圍繞著防控疫情、恢復經濟及舒解民困三方面爭取中央進一步支持，亦反映了支中央對這三方面的關心，及支持香港融入國家發展大局、國際金融中心地位及大灣區發展。

她又指，部委在會面前已深入研究了港府的建議，不用他們即場再詳細解釋，對此感到鼓舞。林鄭表示，明日將訪問深圳，並與深圳市高層會晤，分別討論如何聯手推動粵港澳大灣區建設及深港合作。

她表示，回港後梳理好今次的會議內容，預料會在11月底公布《施政報告》。

林鄭表示，這次行程獲中央高度重視，短短兩天已經與六個相關部委會面，但她稱未能透露具體的內容，但主要圍繞數方面，強調詳情要等候《施政報告》發表。

被問到國安法實施後是否有效？林鄭稱全國人大制訂維護國家安全的國安法，在6月30日實施至今已經超過四個月，大家都看到香港恢復穩定，沒有大型暴力事件，反映國安法有效具有震攝作用。林鄭又指，在防範方面取得成效，讓政府可以聚焦經濟、民生事項，正如她在北京爭取中央進一步支持。她又指，留意到五中全中涉及港澳的部分，提及香港、澳門要全面貫徹一國兩制，確保香港經濟利益。

對於有分析指，國務院副總理韓正今早言論反映認為香港在融入國家展大局未夠積極。林鄭稱不這樣認為，她稱對於特區政府過去經歷不少挑戰，中央領導認為她和團隊都有努力難而上解決問題。但林鄭表示，香港仍然面對不少挑戰和問題，一方面是疫情嚴控要格處理，令到經濟活動可盡快恢復。她又提及，在這兩、三日之間能夠與六個部委的一把手會面和討論，已經香港融入國家發展大局投下信心的一票，故區會用好中央對他們的信任、用好這些國家發展帶來的種種機遇，繼續推動香港經濟和發展。

被問到內地何時可豁免港人檢疫，林鄭回應指明白商界及市民都希望，盡快豁免港人到內地後的14天檢疫，但最終問題是香港防疫抗疫工作要做得更嚴格；因此食衛局近日推出更多外防輸入個案的政策，相信如果本港做得好，中央一定會支持。

▼林鄭與韓正及多名部委官員會面▼