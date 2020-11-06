港大副校長｜民研：64%市民認為任命不公　學者質疑違國際化原則

清華大學學者申作軍及宮鵬獲推薦為港大副校長引起師生強烈反彈，港大校委會上月召開會議，歷時兩個多小時激烈討論後，最終以大比數通過兩人任命，明年1月上任，任期為5年。消息指，22名校委成員出席會議，幾乎一致投贊成票，各只有一票反對及一票棄權。 香港民意研究中心於本月2日至5日以網上問卷形式訪問了5,767人，就香港大學最近委任兩名清華大學學者申作軍及宮鵬為副校長，詢問受訪市民認為有關任命有多符合或不符合「公平公正」原則，結果今日（6日）發布。調查顯示，合共有64%受訪市民認為是次任命幾不符合或完全不符合「公平公正」原則，認為符合或完全符合的「公平公正」原則市民則佔23%。

香港中文大學教師協會會長陳竟明表示，本港各大學近年起追求國際化，惟上述民調結果顯示民主派支持者認為本地的大學有「中國化、赤化」的傾向。（香港民研直播片段截圖）

而以政治陣營劃分，4,892名受訪的民主派支持者之中，合共89%受訪者認為該任命幾不符合及完全不符合「公平公正」原則，認為符合公平公正原則的民主派支持者只佔2%。至於非民主派支持者當中，認為幾不符合及完全不符合公平公正原則的有39%受訪者，認為符合的則佔43%。

學者：近年大學部門會議 已用普通話而非英語開會

生物化學學者，香港中文大學教師協會會長陳竟明表示，本港各大學近年起追求國際化，惟上述民調結果顯示民主派支持者認為本地的大學有「中國化、赤化」的傾向，又舉例有教師同事向他表示，近年大學內的部門會議已經轉用普通話而非英語開會。陳竟明質疑，由美籍華人學者擔任大學管理階層是否能夠做到國際化，而兩名學者的學術背景相近，令人有「圍威喂」的感覺。

另外，香港民意研究中心於10月29日至11月5日以網上問卷形式訪問了5,661名自結組群成員，調查市民對政府應對新冠肺炎的表現的評分。調查顯示，有66%受訪市民不滿政府應對新冠肺炎的表現，不滿率比上次調查高出1個百份點。表示滿意政府應對新冠肺炎的表現的市民則佔26%，滿意率比上次調查高出2個百份點。