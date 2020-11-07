美國國會中國委員會批國安法通過後人權狀況　港府強烈反駁

美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China）發表本港通過《港版國安法》後的人權狀況分析，港府回應指評論偏頗。 港府稱該分析抹黑《香港國安法》和香港特區的人權狀況，表示強烈憤慨和反對，又重申反對外國議會就特區事務作出任何形式的干預。

強調警隊如有違法 會按法律採取行動

港府指，就分析提及的拘捕行動而言，香港警方有法定職責維持公共安全和公共秩序。任何人如果在香港的地方犯法，警方有法定責任採取行動。警方的拘捕行動是根據證據而進行，嚴格按照相關法例行事。港府又稱，作為執法部門，當出現任何違法行為，警隊會嚴格按照適用的法律採取行動，強調警隊一直並會繼續公平公正、不偏不倚地依法處理所有案件。

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稱DQ立法會參選人與剝奪自由和權利無關

就押後立法會換屆選舉方面，特區政府已多次強調，押後2020年立法會換屆選舉完全是基於公共衞生考慮。

對於DQ民主派參選人，港府表示尊重及維護香港居民依法享有的權利，包括選舉權和被選舉權，亦有責任執行和維護《基本法》，確保所有選舉均在符合《基本法》及相關選舉法律下進行。港府說支持香港獨立、以民主自決或支持香港獨立作為自決前途選項來處理香港體制；進行尋求外國政府或政治組織干預有關香港特別行政區的事務等行為的人士，不可能真誠地擁護《基本法》，因此不可能履行立法會議員職責。特區政府稱完全認同和支持選舉主任依法行使其法定職能，與剝奪市民自由和權利完全無關。

指致力維護學術自由院校自由包括人事任免

至於學術自由，港府稱一直致力維護學術自由及院校自主，包括院校處理教職員的任免事宜的自主。至於學校方面，均由法團校董會根據辦學宗旨及抱負，依法營辦及管理，包括《教育條例》及教育局的指引。就教科書而言，港府說所有修訂均由出版商按專業自行處理，不受政治干預。

就特區政府暫時從公共圖書館撤回一些書籍，港府強調館藏發展工作是以《聯合國教育、科學及文化組織公共圖書館宣言》所訂原則為指引，館藏必須符合在香港實施的法律，包括已生效的《香港國安法》。香港公共圖書館正覆檢這些書籍，過程中會徵詢法律意見。

撑律政司有責任介入私人檢控 稱維護新聞自由

就有關律政司介入私人檢控案件方面，《裁判官條例》訂明在裁判官席前審理的法律程序的任何階段中，律政司司長可介入並接手進行有關法律程序。港府不會就個別案件評論。一般而言，若港府認為私人檢控沒有合理定罪機會或構成濫用程序等，就有責任介入並停止相關的法律程序。根據《基本法》第63條，律政司有憲制責任主管刑事檢控。

特區政府稱，一直堅決維護並尊重新聞自由，指新聞自由是受到《基本法》保障的基本權利。