網民批《愛回家》劇情醜化黃色經濟圈　黃之鋒轉發

無綫電視（TVB）處境劇《愛・回家之開心速遞》昨晚（9日）播出的1051集《我的接龍不是我的》，劇情提到羅樂林飾演的敢威作為威龍百貨的股東沒有分紅，決定抵制接龍集團旗下的所有產品，最後卻連牙膏、食品等日常用品都買不到，要自己耕田養魚、砍柴燒水；最終敢威抵受不住價廉物美的接龍產品誘惑，重新光顧接龍集團。 劇集播出後引起網民熱議，質疑劇情影射及諷刺黃色經濟圈，前香港眾志秘書長黃之鋒亦有轉發有關帖文。

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昨晚播出的劇情中，敢威決定抵制接龍集團，並要家人及朋友樹根一同杯葛接龍旗下所有產品。由於接龍業務廣泛，他們連牙膏也買不到，要在家自製；因為避免街上餐廳的食材由接龍提供，又在家種菜養魚要自給自足。

樹根一家受到牽連，為了不用家中接龍的熱水壺，而自行砍柴燒水，又要買一些不知名品牌、質素差的日用品；樹根過了數日捱不住，悄悄跑到接龍旗下的茶樓用餐，樹根的女兒更提出質疑指父親是收了錢，或被捉住把柄。其他享受接龍贈品及優惠的人見狀，對他們說「仲有大把人會幫襯」、「你唔好同錢作對」。最終敢威抵受不了誘惑放棄抵制。

有網民批評劇情諷刺及醜化黃色經濟圈，又反駁在現實中「黃店」及外國網購都很方便，抵制「藍店」不太困難。亦有網民諷刺稱TVB被抵制後大蝕5億，反映抵制有用。

黃之鋒轉發有關帖文。（黃之鋒FB）

《愛・回家之開心速遞》早前亦曾就政治議題捲入風波。有網民發現其中一幕出現一對黃色手套放在電腦屏幕上，並展示出「五大訴求、缺一不可」的手勢，有支持政府的觀眾更揚言要罷看。事後無綫表示會嚴肅了解並跟進有關事件，會徹查並緝拿真兇。有報道指負責拍攝該集的導演被解僱。