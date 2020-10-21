政壇諸事町｜黃之鋒又被恐嚇　對方稱「一聲令下，鏟你全家！」

政情
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近日圍繞民主派人士的跟蹤、恐嚇，可謂無日無之。黃之鋒今日（21日）表示，早前又收到恐嚇留言，對方稱「我一聲令下，鏟你全家！」

黃之鋒在facebook貼出一則留言，問「大家覺得我應該點覆」。對方留言稱「唔使我郁手，大陸國安部會嚟搵你。」又說「我要你見唔到明日的太陽，Easy，美國佬會保護你？」留言者一輪粗口之後，又「挑機」稱「嚟起我底吧！」

接着，留言者又稱「我俾住500萬先，我一聲令下，鏟你全家！」

黃之鋒在20月21日帖圖，顯示有人在10月13日留言稱要黃之鋒「見唔到明日的太陽」。

黃之鋒問網民應該怎回應，有網民「突破盲點」指出：「又話唔使佢出手，又要出500萬一聲令下，矛盾wo師兄」，亦有人稱「香港正正就需要咁有創意嘅人」。最多人點讚的回應是「問下佢：為何放棄治療？」

事實上，民主派不時受到人身攻擊，9月一宗法庭案件審議期間，被告人在庭上發表涉嫌恐嚇言論，指「黃之鋒遲早要死、有槍我都打佢」。

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此外，黃之鋒近日不時被人跟蹤，10月初表示被同一車隊連續跟蹤10日，兩輛汽車登記地址為新界鄉村。他當時形容「連我到朋友家吃飯，也會有不明人士持續在窗外監視，甚至以相機從街外拍攝至窗戶入面的住宅單位。」

他8月初亦曾上載片段，指自己被一輛私家車跟蹤，對方在跟蹤期間衝紅燈、違規切線、掉頭等。同日周庭亦表示住所被可疑男子監視。

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