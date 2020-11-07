林鄭央視專訪　形容訪京成果豐碩　港在雙循環有獨特優勢

行政長官林鄭月娥早前訪京時接受《央視》專訪，指香港在雙循環之中有獨特的優勢。 林鄭形容訪京成果豐碩，向中央提出了進一步支持香港發展國際金融中心、航運中心及貿易中心。

新措施包括金融互聯互通 及支持機場發展

她表示，新的支持香港發展措施，「肯定離不開」金融互聯互通，及支持香港國際機場的發展。

新冠肺炎方面，林鄭表示在嚴控疫情有一定成效，但是還可以加大力度，今次上京亦有跟衛委匯報疫情工作，「希望給衛健委跟內地的朋友更大的信心，往後下一階段通關就可以比較順利。」

林鄭月娥表示，新的支持香港發展措施，「肯定離不開」支持香港國際機場的發展。（資料圖片）

指粵港合作重點工作 共有57條

《施政報告》要延期至11月底發布，林鄭稱在這個時候要為香港經濟注入動力，離不開中央的支持，因此早前提出希望中央能進一步支持香港經濟發展，因此押後《施政報告》讓她跟中央的部委有更多時間去研究。

林鄭訪京之後會到廣州和深圳，她表示上星期粵港兩地簽訂了粵港合作的重點工作，共8個方面57條，因此要到廣東跟廣東的領導商討如何落實。她又希望深圳與香港能邁進一個高水準的合作。

「十四五」規劃提出科技創新中心，林鄭指香港近幾年投入超過1,000億元發展創新科技。

林鄭又表示，中央支持香港跟其他地區、國家增強交流，以參與內地的內循環以及國外的外循環，她形容這是香港在國內國外雙循環局面之中的獨特優勢。