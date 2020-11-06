林鄭月娥：通關需加強抗疫工作　不會為港人訴求不理內地人民健康

行政長官林鄭月娥今日（6日）結束訪京之旅，將轉到深圳與深圳市高層會晤。林鄭昨日與衞健委主任馬曉偉會面時，表示香港疫情整體而言趨向穩定，希望能盡快逐步有序恢復內地與香港的跨境人流。她今日見記者時被問到，內地何時可豁免港人到內地後的14天檢疫，林鄭回應指，最終問題是香港防疫抗疫工作要做得更嚴格，近日食物及衛生局亦推出了更多外防輸入個案的政策，相信若香港做得好中央一定會支持。

有記者提出，內地對取消港人到內地的14日檢疫有反對聲音，林鄭強調，內地政府會在保障老百姓健康的前提下決定是否解除檢疫。她希望內地居民放心，政府不會為了香港的經濟理由及港人訴求，而不理會內地人民的健康。林鄭又稱，自己跟衛健委匯報了香港的抗疫防疫工作，形容港府「做得努力，還要繼續努力」，才可達到一個解除安排的標準。

有傳媒問到 ，以北京的「健康碼」為例，應用程式以大數據生成，意味會大量收集市民數據，另除了實時判斷使用者是否有傳染風險，亦共享用戶位置等，香港會否使用類似系統。林鄭月娥強調，內地及香港使用的是兩套不同的系統，「港康碼」純粹作為使用者核酸檢測呈陰性的證明，並無其他功能，中央亦理解當中的差異。

林鄭表示，「港康碼」會與粵澳兩地的「健康碼」建立互認，市民進入內地後可自願接受申請當地的「健康碼」。