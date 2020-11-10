限聚令｜張建宗：限聚令再延長一周　日內公布新加坡旅遊氣泡細節

《香港01》昨日率先報道，北京有意褫奪至少4名泛民議員資格；民主派議員同日下午宣布，若人大出手DQ，19名現任民主派議員將會義無反顧總辭作最強烈抗議。署理行政長官張建宗今（10日）出席行政會議前見傳媒，拒絕評論有關消息，又稱不希望立法會有大改變。 提到疫情問題，張建宗指本地感染個案有上升，政府自9月底放寬限聚措施下，見到市民抗疫意識有鬆懈，故認為現時無空間再放寬限聚措施，宣布本周四到期的措施再延長一周。此外，政府日內會公布新加坡「旅遊氣泡」細節。

拒評人大DQ民主派消息

【09:55】有記者問到如民主派總辭，政府如何評估一個無反對派的議會在國際上有何認受性、當初人大決定時是否特區政府主張原班留任。張建宗重申，相關報道現階段只是揣測，未經證實，政府不應評論。他指，特區政府當然不希望立法會出現很大改變，相信人大當初決定本屆立法會繼續履行職責，目的都是希望社會繼續向前走。但對於有關DQ傳聞，政府現階段沒有任何定論。

【09:53】張建宗又指，政府早前已經預告，會在11月推出「安心出行」的感染風險流動應用程式，讓市民可以記錄出行習慣，令衛生局追蹤時更有效；另外只要符合條件人士，由廣東省來港人士可免14日強制檢疫。而早前港府與新加坡訂落實的旅遊氣泡的安排，負責局將會在未來兩、三個星期交代有關詳情。張建宗稱，在新冠肺炎疫情持續，加上即將來到的冬季流感，他呼籲流感的高危群組到公營醫療免費接種流感疫苗。

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研延長大埔居民免費檢測

【09:40】張建宗表示，於社交距離措施方面，政府上月底稍為放寬措施後，留意到市民抗疫意識有所鬆懈，現階段沒有空間進一步放寬，因此周四到期的措施將多維持一星期，食衞局局長明日起會有公布。張建宗強調，現階段需要廣大市民充分合作，嚴守防疫措施，社交千萬不要鬆懈，繼續高度戒備、保持警覺，如社區再有爆發，政府無選擇下需要大幅收緊防疫措施，相信市民都不想見到。

【09:37】張建宗表示，行政長官林鄭月娥現時在澳門出席博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會開幕式，這顯示特區政府高度重視科技創新發展，以及大灣區建設。他指本地疫情方面，過去一周仍有源頭不明新增本地個案，反映社區仍有隱形傳播鏈，本地感染有上升之勢，情況令人擔心。

他指，近日先後數名大埔居民確診，政府已即時安排檢測承辦商提供免費檢測服務，希望做到願檢盡檢，反應正面，至昨晚11時有2600人已接受檢測，政府會繼續檢視情況及市民需求，決定是否要延長，並續推措施方便自覺較高風險、輕微病徵的市民接受檢測。

《香港01》接獲消息，指相關DQ草案不會具體提到4位被DQ議員的名字，但會定下一套憲制框架制度，包括「愛國者標準」，訂明進入管治體系的立法會議員必須遵從有關標準，必須遵守《基本法》條文及擁護特區政府。預料後日人大常委會通過有關草案後，特區政府便須檢視立法會議員有否違反有關標準。

由於4名曾在原定九月立法會選舉中被DQ的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌已被選舉主任評為「無意忠誠履行憲制框架內的議員角色」，故港府會出手褫奪其議員資格。