人大常委會通過DQ草案　楊岳橋、郭榮鏗等4泛民即時失議員資格

全國人大常委會第二十三次會議今日在北京閉幕﹛《香港01》日前率先報道，北京將出手對付民主派復會後的拉布行為，預料多名民主派議員會因而被DQ，喪失議員資格。 決定內容包括，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。相關決定，由香港特別行政區政府宣佈。 港府隨即發稿，指根據人大決定，現宣布原定於9月舉行的立法會選舉提名期間，因上述情形被特區依法裁定提名無效的4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌。 特首林鄭月娥下午2時30分舉行記者會，交代事件。

▼4名被DQ民主派議員會見傳媒▼

列3種DQ情況 日後參選亦適用

新華社報道，全國人大會常委會作出關於香港特區立法會議員資格問題的決定，包括：

一、香港特別行政區立法會議員，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

二、本決定適用於在原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。今後參選或者出任立法會議員的，如遇有上述情形，均適用本決定。

三、依據上述規定喪失立法會議員資格的，由香港特別行政區政府宣佈。

▼民主派回應 如人大DQ決定落實將即時總辭▼

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4名泛民即時被DQ。（翟睿敏攝）

《香港01》早前報道 ，今次人大常委會會議將加插有關香港的議程，至少4名民主派議員將因而被褫奪議員資格，包括在原定今年九月立法會選舉中被褫奪資格的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌。

消息指，相關草案不會具體提到任何議員的名字，但會為香港特區制定一套憲制框架，當中包括訂立「愛國者標準」，港府日後要基於此草案，去檢視特區公職人員，是否符合愛國者標準。倘若未能符合，將須褫奪其職位，理據包括指其違反宣誓誓言（《基本法》第104條）。