張建宗拒評人大DQ消息　回應民主派擬總辭：不願見立法會有大改變

《香港01》昨日（9日）報道，針對民主派復會後的拉布行為，今日召開的全國人大常委會會議將加插議程，預料會制定框架，DQ多名民主派議員。 署理行政長官張建宗今早（10日）出席行政會議前見記者，多次拒評有關消息，稱過去一日的報道全屬揣測、未經證實，不能夠就此作任何回應。對於民主派表明若DQ會總辭，張建宗指，不想見到立法會有大改變，人大常委會希望議員履行職責，目的是大家攜手向前走。

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張建宗：點人數應有需要才做

19名民主派議員昨日決定，若人大決定取消民主派議員資格，將會「義無反顧」總辭，作最強烈抗議。民主派強調，點算法定人數是《基本法》賦予監察政府的權力。

有記者問到政府是否變相要沒收有關權力，以及希望總辭後議會剩下建制派的聲音，張建宗未有正面回應，僅指復會後點人數的情況相當嚴重，以此拖延會議進程是有目共睹。

他強調，點人數應是理性及實事求是、有需要才做，立法會的目的是為民生、為香港向前發展及為市民謀福祉。

昨日有消息指，北京將出手褫奪泛民議員資格，至少4人「上榜」，包括在今年原定的9月立法會選舉中被DQ的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌。