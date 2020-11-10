人大DQ｜湯家驊籲民主派勿總辭　楊岳橋：證明留任為北京帶來痛苦

消息指，為對付民主派復會後的拉布行動，北京將出手褫奪至少4名泛民議員的資格，包括在今年原定的9月立法會選舉中被褫奪資格的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌。今日召開的一連兩天人大常委會會議上，可能會加入議程討論。 行政會議成員、資深大律師湯家驊接受港台節目《千禧年代》時表示，現時未有確實法律條文，界定甚麼行為被視為不擁護《基本法》或不效忠特區，他估計人大常委會將作進一步解釋，定下框架和指引。湯家驊又指，不認為議員拉布和點人數是不擁護《基本法》或不效忠特區的，但強調行為要「有個譜」，不應嚴重至癱瘓議會，令立法會不能立法。 民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉在同一節目表示，民主派議員按《議事規則》監督和施加壓力予政府，令中央對他們忍無可忍、惱羞成怒，最終更要褫奪民主派議員資格。他認為此舉讓政府在國際上露出醜態，強調若有民主派議員被DQ的話，民主派一定會集體總辭抗議。

湯家驊指，議會應該有不同聲音，亦應有反對的聲音，但如果反對目的是為拖跨整個制度就有問題。（資料圖片/林若勤攝）

湯家驊籲勿總辭 否則「返不到去」

湯家驊認為，不能否認沒有就《基本法》第104條作進一步釐清的需要，因為過去有人不斷測試中央底線，故中央就一條一條劃清，不能讓政府無法管治。他預料會就《基本法》第104條定下框架和指引，令立法會有依據行使《基本法》第79條第七項，由議員或主席動議，經立法會出席會議的議員三分之二通過譴責，取消議員資格。

湯家驊又指，議會應該有不同聲音，亦應有反對的聲音，但如果反對目的是為拖跨整個制度就有問題。他強調不能因為在議會佔少數而拖垮制度，這樣只會物極必反，認為要避免極端。

湯家驊指，如果因為意識形態及立場而總辭，行為不符議會精神，呼籲民主派不要總辭，否則「返不到去」，履行不到爭取民主的目的，對任何人都無益。

胡志偉稱，若有民主派議員被DQ的話，民主派一定會集體總辭抗議。（資料圖片/張浩維攝）

楊岳橋：若DQ證明民主派留守為北京帶來痛苦

胡志偉又指，立法會議員現時按照《基本法》履行職能都招惹被褫奪資格結果，若未來仍有選舉，他認為所有參選者都應思考議會的角色和功能，同時當街頭抗議和國際戰線受限時，應思考未來的抗爭道路應如何走下去。

公民黨黨魁楊岳橋則表示，北京短時間內兩次大動作取議員資格，是對港人及整個制度的侮辱，亦證明民主派議員留守議會，為北京帶來很大的痛苦。他指「第一次DQ是荒謬，第二次DQ不會變得合理」，反映作為國際金融中心的香港容不下反對的聲音，