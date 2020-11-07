林鄭訪廣州深圳　冀盡快逐步恢復粵港人員往來

行政長官今日（7日）分別到訪廣州和深圳，與廣東省及深圳市領導會面，討論如何聯手推動粵港澳大灣區建設及港深進一步合作，同行官員包括運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始教授、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇和行政長官辦公室主任陳國基，保安局局長李家超亦出席了與深圳市領導的會面。

林鄭上午與廣東省委書記李希及廣東省省長馬興瑞會面，期望能在香港進一步控制疫情後，可以盡快開始逐步及有序地恢復粵港兩地人員免檢疫往來。

會面期間，林鄭說「十四五」規劃及「2035年遠景目標」，均提到粵港澳大灣區，期望兩地政府共同為此作出努力，為大灣區及國家的發展作出貢獻。

冀與深圳合作推動創科、吸引人才

林鄭其後轉到深圳，與深圳市委書記王偉中及深圳市長陳如桂會面。她指香港在深圳過去的發展過程中作出了貢獻，同時也是受惠者，相信未來可進一步深化互惠共贏的緊密關係而中央近日公布有關深圳發展的政策措施，特區政府正加緊進行研究，希望與深圳探討在推動創科、吸引人才、改善居民生活、促進生產要素流動等方面進一步合作的空間，推動更高水平港深合作。

推進河套區創新及科技園建設

港深科技合作方面，林鄭說國家科技部大力支持香港與深圳在創科上的合作，因此她希望在推進河套地區港深創新及科技園建設的同時，兩地可盡快在深圳的深港科技創新合作區內落實深化合作的措施，助力在粵港澳大灣區內建設國際科技創新中心。

《深圳特區報》亦刊登林鄭與王偉中會談的內容，王偉中表示，深圳將全面准確貫徹「一國兩制」基本方針，始終堅持學習香港、依托香港、服務香港，着力做強大灣區深港這一極，不斷鞏固深港親如兄弟般關係，全力支持香港融入國家發展大局、實現更好發展。

王偉中又希望，雙方繼續加強在口岸建設、科技創新、現代服務業、教育醫療、社會民生、疫情聯防聯控等領域的務實工作，提升市場一體化水平，用好前海深港現代服務業合作區、河套深港科技創新合作區等重大平台，促進深港青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，積極作為深入推進粵港澳大灣區建設。

林鄭月娥傍晚返港，將於周一（9日）前赴澳門參與翌日舉行的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會開幕儀式，同日下午返港。