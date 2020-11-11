人大DQ│公民黨碰頭商前程　有人曾提解散　楊岳橋料不留任黨魁

港府今日按全國人大常委會決定DQ 4名民主派議員，當中三人為公民黨議員。公民黨黨魁楊岳橋今午（11日）見記者時，未有正面回應該黨未來方向。公民黨前程如何備受關注。 據了解，該黨執委會及區議員早前曾經碰頭交換意見，曾有人提出應否解散公民黨，惟消息透露，該意見並非當晚主流意見，料不會成真。 消息指，DQ一事對該黨執委會換屆的影響不大，相信各主要工作崗位不會因而有異動。而由於現任黨魁楊岳橋已不是立法會議員身份，有該黨領導層表示，他將不會再任職黨魁一職，亦未必留任執委會。

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據悉，周一晚上舉行的碰頭會，主要目的是交流意見，未有研究未來工作的大方向。不過，有執委透露，相信今次決定對月底舉行的公民黨領導層換屆，不會帶來太大影響。換言之，領導層等相關職位，應不會有太大改動。

不過，該黨立法會黨團一向以黨魁一職，委任其中一名立法會議員統率該黨立法會的事務。不過在今次DQ之後，公民黨只餘下譚文豪一人仍有立法會議員資格，而在民主派決定總辭後，更是無人任職立法會議員，故黨魁一職將會懸空。至於楊岳橋本人會否以其他方式留任執委會，有該黨領導層預料機會很微。

有出席會議的與會者表示，當天會議目的是交流意見，沒有嘗試達成共識，又指會上的意見各有不同，惟大家都對DQ一事感到憤怒。有公民黨領導層表示，該黨未來的工作方向，需留待換屆後的執委會決定。對於當晚解散該黨的意見，該領導層笑言，「今日個黨仍然健在」。