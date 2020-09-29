陳淑莊政治舞台暫謝幕　公民黨最特別創黨成員　曾選港姐口才驚艷

政界從來不乏演藝名人，然而，很多人都是先在藝壇發光發亮後才涉足政界，可說是「錦上添花」。香港有一個人，反因演出政治話劇踏上從政之路，人生更上一層樓。從政之路不易走，曾經由「雙料」議員變「雙失」議員，又曾被告上法庭，面對過牢獄之災。在現實政治最緊張的關頭，病魔更找上了她。 她是Tanya，陳淑莊，公民黨最特別的創黨成員。

選過港姐 入黨前無政治經驗

陳淑莊的確很特別。公民黨的創黨會員之中，大概就只有她參選過香港小姐。過去在接受訪問，她從來沒有掩蓋這一「污點」：「幾時見過130磅的港姐？」

公民黨是「大狀黨」，前身是「四十五條關注組」，由一班關注根據《基本法》45條推動行政長官及立法會「雙普選」的法律界人士成立，成員有余若薇、陳文敏、吳靄儀、梁家傑、湯家驊等。2006年這班大律師組黨，也就是公民黨。

然而，陳淑莊在當中是很特別的存在：既不是「四十五條關注組」成員，又與大部份成員並不熟，純粹是余若薇等人突然邀請來參與。純粹因為是大律師，還是純粹因為做過舞台劇？

乖乖女舞台演出自我 走進另一世界

或者，陳淑莊是屬於舞台劇的。由細到大都是「乖乖女」，「唔敢行差踏錯」的陳淑莊，自小牙尖嘴利，親戚都認為她有讀法律的天份，而參與舞台劇亦讓她「發揮所長」。本來，在踏出社會一段日子後再踏上舞台，這名乖乖女以後就在法律界與舞台劇「雙軌並行」，「過着幸福美滿的日子」，然而一系列的舞台劇表演，又將她帶入另一個世界——政界。

《東宮西宮》，陳淑莊的人生中不能磨滅的名字。

讀「封咪」聲明演出技驚四座 被冠以「Miss嘟」稱號

香港政治諷刺喜劇由來已久，電影有《表姐，妳好嘢！》，電視節目有《笑聲救地球》、《香港亂噏》、《頭條新聞》等，而舞台劇的代表作，不得不提《東宮西宮》。

陳淑莊讀書時已經參與進念‧二十面體的舞台劇表演，畢業後全情投入工作，這項興趣也一度停止。2003年沙士爆發，該劇團製作政治諷刺劇《東宮西宮》，決定讓這位牙尖嘴利的大狀擔綱飾演要角。

對於陳淑莊而言，這個角色頗有難度。她從來就不是熱中於政治的人，讀書時頂多時參與過六四遊行。然而舞台劇天份讓陳淑莊駕輕就熟，2004年《東宮西宮之開咪封咪》一口氣「讀出黃毓民心裡面的封咪聲明」，更是技驚四座，當中的套裝造形再加上聲明中大量滅聲用的「嘟」，被大眾冠以「Miss嘟」的稱號。

陳淑莊在《東宮西宮之開咪封咪》演出「黃毓民封咪的內心戲」，七情上面大獲好評，被冠以「Miss嘟」稱號↓↓

+ 3 + 3 + 3

李鵬飛、李柱銘、余若薇賞識 認定可造之材

陳淑莊在《東宮西宮》的演出成為全城熱話，更讓也踏入政界。外界知道余若薇在欣賞完舞台劇後主動結識淑莊，但未必知道背後還有更多人「參與」。

根據已故自由黨創黨主席李鵬飛回憶，當年他與民主黨創黨成員李柱銘等人也同場看陳淑莊的演出，李柱銘在看完後大讚陳淑莊是個人才，認為「佢嘅口才必定窒到政府頂唔順」。事件離余若薇等人籌組公民黨前不遠，余就順理成章邀請這名「舞台舊人、政治新丁」入黨。

陳淑莊的精彩演出，由第41分鐘開始↓↓

行政套裝四眼陳 連續當選區議會、立法會

公民黨內大律師、學者多的是，初出茅廬的陳淑莊不脫乖乖女的形象，「着行政套裝的四眼陳」成為她2007年參選山頂區區議會，以及2008年夥拍余若薇參選立法會選舉的標誌。兩場選戰都是一擊即中，對於政壇新丁而言可說是平步青雲。

自從網絡成為市民日常生活，政治人物也要貼地，網上話題不能少。政治新丁陳淑莊深明這個道理，乖乖女初試抽水就成為話題。2009年民建聯張國鈞在電視節目上說「北極是一個人少企鵝多的地方」，成為全城熱話指「民建聯成功爭取北極有企鵝」，陳淑莊在之後的立法會會議穿上黑白色衫，形象少見，令人聯想到「北極有企鵝」的話題，可說是她第一次在市民心中留下套裝以外的印象。

2007年，陳淑莊參選山頂區區議會，一舉攻下這個自由黨的堡壘。（陳淑莊facebook）

雙料議員變雙失 人生再迎轉折

然而人生如戲，陳淑莊在站上政治舞台幾年，命運之神首次趕她下來。

2011年區議會選舉，陳淑莊連任失敗，自由黨重奪這個代表香港上流社會的重鎮。2012年，陳淑莊與陳家洛合組名單參選港島區立法會，計劃保持兩席，然而排第一的陳家洛當選，但排第二的陳淑莊在比例代表制計算之下，輸及工聯會的王國興。由「雙料」議員轉眼變成「雙失」議員，陳淑莊被打落凡間。

「雙失」這幾年是陳淑莊人生一大轉折，也是她形象的一大轉折。2011年她將一頭長髮剪短，2014年告別《東宮西宮》，告別舞台劇演員的角色，2016年以全新形象再次打入立法會。染綠色頭髮、搽紅唇膏，再加上時尚新穎的服裝，令人完全不記得她就是幾年前的「四眼陳」。

+ 3 + 3 + 3

她在訪問中不諱言，形象、心境隨年齡而變化：「作為女士都會看到自己的（衣着）變化，後生時就想打扮得成熟點，到有一定年紀就想扮年輕 ，所以近幾年的衣服比較花巧。」

佔領官司纏繞多年 病魔悄然來訪

陳淑莊從政，與香港政治升溫可謂同期發生。2007、08年政府醞釀推行國民教育，激起香港人身份認同的爭議，2012年反國教示威、2014年佔領運動，令政治氣氛急轉，而佔領運動亦困擾陳淑莊多年。

陳淑莊2017年被控在佔領運動期間「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」，2018年開審，2019年判決。議事堂事務加上官司，令本職大律師的陳淑莊精疲力竭，更在2019年4月24日宣布判刑當日，爆出腦部生出腫瘤。

早已決定病後休養 稱加倍珍惜親人

事件對她和家人衝擊不小，幸好手術順利，康復良好，現時情況穩定。佔中案判決後，陳淑莊本來就無法參選下屆立法會選舉，命運之神與病魔攜手來訪，就更讓她決心休養，不再延任立法會議員。她在告別聲明中表示：「經歷大劫後，我深切體會親人與健康比其他一切重要，須加倍珍惜，因此我早已打算，完成本屆立法會四年任期後告別政壇。」

2020年，「口才必定窒到政府頂唔順」的陳淑莊，宣布不再延任立法會議員，同時退出公民黨，暫別政壇。回顧14年的政治生涯，她稱「時常覺得自己在議會及公民社會能為香港人做的事太少，而有些事力不從心，心中有愧」，寄語港人「不忘初心，等待黎明」。