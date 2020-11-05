公民黨領導層月底換屆　李予信料上榜　譚文豪接替陳淑莊任副主席

公民黨執委會本月底換屆，今日（5日）起接受有意參選者提名。據悉黨主席梁家傑及黨魁楊岳橋將維持原位，至於已退黨的原副主席陳淑莊之位，很可能由被視為其政策接班人的立法會議譚文豪頂上。 該黨執委會將繼續年輕化，有傳一度打算參選「超區」的新星、沙田區議員黃文萱，與及最後關頭取而代之參選的東區區議員李予信加入執委會的呼聲相當高，而被外界視為楊岳橋接班人的大律師梁嘉善，亦是加入執委會的大熱人選。

梁家傑於2018年接替余若薇出任黨主席。（羅君豪攝/資料圖片）

主席梁家傑、黨魁楊岳橋料續任

每年年底都是民主黨及公民黨兩大黨換屆時候，民主黨今年料有大變動，專職黨務的副主席羅健熙據悉有意角逐主席，有指此舉或可減輕本身已是立法會議員兼民主派會議召集人胡志偉的工作負擔。

民主派另一大黨公民黨換屆的轉變則沒有那麼戲劇性。該黨將於本月28日舉行的周年大會上換屆，有意參選執委的黨員，由今日起14天內可以報名，該黨專責黨務的副主席賴仁彪證實，今天稍後將發出通告。

據悉，該黨的執委會意願上架構上大致不變，主席梁家傑將繼續參選處理黨務，而黨魁楊岳橋亦很可能續任。



據悉黨主席梁家傑將會角逐連任。（羅君豪攝/資料圖片）

陳淑莊退黨 副主席須補位

同時，由於原本負責外務的副主席陳淑莊已經退黨，其職位需要有其他人補上。據了解，近年逐步接替公民黨在交通、運輸議題方面的立法會議員譚文豪很可能成為新任的副主席。而本年曾參選香港島地區直選的東區區議員鄭達鴻，在執委會內的職位則應該沒有大變動。



李予信出戰民主派初選

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執委會續年輕化 新星加入執委會

另外，被外界視為公民黨新星的前記者、曾退出參選今年立法會換屆選舉「超區」，後來疑似作為「Plan B」參選新界東的沙田第一城區議員「城主」黃文萱亦很可能加入公民黨的執委會。有該黨執委透露，他們仍在商討有關人士變動的確實位置，但相信接替了黃文萱參選超區的另一新星、有「公民黨余文樂」李予信有機會加入。另有執委指黃、李兩人加入的呼聲甚高。

去年起在政界嶄露頭角，曾以義務律師身份協助反修例被捕人士的執業大律師梁嘉善，被外界視為楊岳橋接班人，據悉她亦很可能進身執委會。

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五地區支部換屆塵埃落定

五個地區支部及青年公民早前亦完成換屆工作，東區區議員梁兆新續任港島支部主席，黃鶴鳴連任九龍東支部主席，九龍西支部由曾出戰區選的溫沖然擔任主席，沙田區議員容溟舟接替「大圍金正恩」錢偉健擔任新東支部主席，離島區議員李嘉豪擔任新西支部主席，青年公民主席則由深水埗區議員李俊晞出任，六人將會是執委會的委員。