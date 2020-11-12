人大DQ｜涂謹申：一國兩制已告失敗　民主派需考慮是否再參選

特區政府昨（11日）根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格，15名民主派議員隨即宣布總辭。 已宣布辭職的民主黨涂謹申在電台節目中表示，4名被褫奪資格的民主派議員溫和，質疑北京對民主派寸土必爭的表現「頂不順」，他形容今次決定反映「一國兩制」失敗，議員連拉布自由都沒有，北京不再守《聯合聲明》。

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兩辦指總辭斷送政治前途 涂謹申：何足掛齒

涂謹申指，立法會淪為人大，民主派需要再考慮是否再參選，但認為中央一直為一國兩制劃線，只想立法會變成人大，再參選可能已變得沒有意思。不過他提醒，國際形勢仍然複雜，大家或要耐心些，未來或會有特別的一天。

對於港澳辦和中聯辦發聲明譴責民主派總辭，指他們對抗「一國兩制」方針，是「政治攬抄」，斷送自己政治前途。涂謹申認為說法可笑，不明白為何辭職需要被譴責，議員延任亦非恩賜。他強調，民主派議員代表市民反映民意，個人政治前途何足掛齒。被問到政黨在議會外的作用，涂謹申稱需要再思考，他認為「一國兩制」已告失敗，代表香港與其他內地城市無異，但強調仍有方法爭取僅餘自由。

被褫奪資格的公民黨郭家麒在同一個節目指，是次決定並非轉折點，早前特首林鄭月娥指香港無三權分立時，就知道立法會議員被當成「僕人」，議會已無作用。他指出歷史上波蘭、台灣都曾面對過絕境，但沒有放棄，希望香港人也不要放棄。