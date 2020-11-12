人大DQ｜15名民主派已遞辭職信　許智峯即時離任　部分下月始生效

特區政府昨（11日）宣布根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。15名民主派議員隨即宣布總辭。醫學界議員陳沛然及熱血公民鄭松泰則宣布留守議會。 立法會大會今早（12日）續會，15名民主派議員陸續向立法會遞交辭職信。已宣布辭職的民主黨林卓廷，在立法會大樓二樓外的欄杆，拉下一對白底黑字直幡，批評行政長官林鄭月娥「禍港」，其後收起。 梁君彥表示，對民主派辭職感到可惜，各人辭職生效不同，如民主黨許智峯即時生效、毛孟靜今晚凌晨生效，而民主黨胡志偉、尹兆堅、工黨張超雄等人則於12月1日離任。至於追討薪津安排，他稱開行管會前要諮詢法律意見，需時處理。

胡志偉：辭職12月1日生效

民主派會議召集人胡志偉表示，全體民主派昨日已宣布集體總辭，今日會交上辭職信。他稱香港立法會去到今日已是全新面貌，立法會的職能應該是監督、監察政府，但人大常委會授權行政長官，決定立法會議員去留，將原先的憲制安排、三權分立徹底打破。

胡志偉強調，今日的香港面對的是「一國一制」，「一國兩制」已宣告死亡，未來他們會回到社區，在各自的工作崗位上努力，貢獻他們的能力。他稱面對「威權鎮壓」，大家要堅持到底先會看到勝利。

他稱，已經遞交民主黨 ７封辭職信，辭職生效日期將會是12月1日，強調所有安排是考慮到同事可獲合理僱員權益和協助他們的離職安排。尹兆堅稱，「行無愧作心常坦，身處艱難氣若虹」，去到此刻大家都要思考未來路向。他指，感謝這四年得到市民支持，亦與民主派戰友合作為政權帶來壓力，強調未來大家會在民主路上重聚，「民主會戰勝歸來」。

立法會主席梁君彥。（張浩維攝）

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【14:39】民主黨、毛孟靜遞信辭職

立法會議員毛孟靜表示，她曾擔任兩屆的立法會議員，第一屆立法會經歷佔領運動，故今日帶同這把具象徵意義的雨傘遞交辭職信；而第二屆立法會經歷反修例運動，故她今日身穿黑色為記。她稱議會以後只有建制派議員，政府會通過所有想過的議案，但她強調不會放棄繼續爭取民主。

【14:30】梁君彥指未收齊議員辭職信 提早休會

立法會主席梁君彥下午約兩時宣布休會。



大會會議今早9時恢復，繼續處理口頭質詢、審議引入新一代停車收費錶的條例草案等，到下午完成處理有關察悉附屬法例報告的議案後，梁君彥說，由於有15名議員公開表示會辭職，但秘書處至今未收齊有關書面通知，他明白有關議員及秘書處需要時間處理，因此決定休會，今日不會展開餘下議程。



根據議程，餘下議程包括多項議員譴責動議，首項涉及由民主派毛孟靜提出，譴責民建聯周浩鼎的議案。

【09:30】政府撤回專營的士、空置稅法案

在口頭質詢後，政府正式宣布撤回專營的士及一手樓空置稅法案。運輸及房屋局局長陳帆表示，考慮到社會及業界對兩項法案都有兩極意見，其中以專營的士為例，有意見擔心引進專營的士會增加傳統的士經營困難，故認為現時並非適當時機推動兩項法案，所以宣布撤回。

林卓廷掛直幡斥林鄭「禍港」

【09:00】立法會今早續會，民主黨林卓廷在開會後一分鐘，將兩幅長約3米、寫上「林鄭禍港殃民，月娥遺臭萬年」的直幡，懸掛在立法會二樓，在展示約1分鐘後主動收回。

林卓廷指直幡早已預備，本打算在林鄭來立法會時展示，但一直未有機會。他又說，15名泛民議員今日會分別遞信，但不會出席會議。

大會繼續討論昨日未完成議程，有關季節性流感疫苗供應及安全的口頭質詢本身由衞生服務界的李國麟提出，但由於李國麟不在席，主席梁君彥表示，按照《議事規則》由內會主席李慧琼代為讀出問題。

宣布總辭的民主派，無再出席立法會會議，會議廳只餘一排空凳。（張浩維攝）

立法會主席梁君彥早上在大會續會前表示，過去未試過有多名議員總辭，會議議程中有不少涉及他們的議案，部分牽涉法例，秘書處要與民主派商討往後安排，他亦要與秘書處開會討論如何處理。



至於行管會何時討論處理民主派議員的薪酬問題，梁君彥重申不急於一時。他說本月16日行管會有會議，但已安排議程，可能稍後再開會討論，會在法、理、情下處理有關問題。

▼民主派宣布總辭▼

▼4名民主派議員被DQ▼