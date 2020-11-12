人大DQ・拆局｜建制料宣誓修例涵蓋區議員　勢左右下屆特首誕生

特區政府昨（11日）宣布根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。特首林鄭月娥昨在記者會上明言，會研究修訂本地法例，以落實人大在2016年就《基本法》第104條釋法的公職人員宣誓要求。 多名資深建制派表示，預料林鄭口中所指的「公職人員」，除了現時在《基本法》中列明的各項人員，還必然包括區議員。長遠而言，今次的修例舉動還會影響明年底的特首選舉委員會選舉，直接影響下屆特首的誕生。

《基本法》第104條列明，特首、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員在就職時，必須依法宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

《港區國安法》第6條亦列明，香港特區居民在參選或者就任公職時，應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

林鄭昨日在記者會上表明，會研究修訂本地法例，以落實人大在2016年就《基本法》第104條釋法的公職人員宣誓要求，包括要訂明具體宣誓形式、監誓人安排，以及違反誓言的處理機制及後果，政府會盡快完成法案草擬工作，並提交立法會審議。

修例如同「金剛箍」 林鄭未正面回應

但當被問到修例範圍會否涵蓋區議員時，林鄭未有正面回應，只表示在《港區國安法》下，公職人員需要進行宣誓。

多名建制派認為，港府倘修例必然會涵蓋區議員，意味日後當區議員就任時，必須宣誓擁護《基本法︿及特區，有人更形容這是一個「金剛箍」，1200人的選舉委員會委員相信亦會在宣誓範圍內。

有建制派核心更坦言，今次人大決定只是「第一波」，預料未來將有一連串行動將民主派趕出政制以外。

▼民主派宣布總辭▼

選委料同須宣誓 民主派或陷兩難

事實上，民主派現時在區議會掌握大部分議席，料將盡攬下屆117個特首選委席位，連同他們在上屆選委會有325席，民主派將坐擁約440席，佔1200人的選委會三分之一，足以左右大局。

若政府日後規定參選選委會人士訂下新要求，規定眾人需要先宣誓，民主派料會就是否宣誓陷入兩難局面，屆時是否有人成功「入閘」造王，亦同樣是未知之數。

有建制倡乘勢修改選委會組成部分

而面對現時議會內只剩下「清一色」建制派，有建制派更有破格建議，建議政府應考慮在未來一年乘勢修改1200人選委會組成部份，例如減少區議員的選委數目，以商界人士取而代之，或增加選委會人數以溝淡民主派影響。

但有資深建制派坦言，修改選委會組成涉及政改問題，並非一朝一夕能做到的事，但在現時中央意欲取得全面管治權下，「沒有事是不可能的」。