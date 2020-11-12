人大DQ｜民建聯、工聯會批總辭「鬧劇」　未來聚焦恢復經濟

政府昨日（11日）按照人大常委會的決定，宣布於原定今年9月立法會選舉中，被裁定提名無效的現任議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌4人，即時喪失立法會議員資格。民主派其餘15名立法會議員隨即宣布總辭以示抗議，今日陸續向秘書處遞交辭職信。 工聯會立法會議員麥美娟稱，民主派的總辭在她眼中只是「鬧辭」，並對泛民污衊及抹黑人大決定的權力予以譴責。她強調，人大作的決定完全符合《憲法》、《基本法》及《國安法》，是合憲、合法、合情和合理。 民建聯立法會議員周浩鼎同樣譴責泛民總辭，斥行為極不負責任，形容是「又一套鬧劇」，借機抹黑人大決定；同黨的張國鈞亦批評總辭會辜負市民對立法機關的期望，且不認為會帶來任何積極的影響。

麥美娟稱，認為泛民總辭不會影響議會運作，建制派會更團結地守護議會。（翟睿敏攝）

麥美娟見記者時又提到，人大於8月決定立法會延任不少於一年，而民主派當時選擇留任，便等於確認人大的權力。對於泛民的離任，她認為不會影響到議會運作，建制派會更團結地守護議會，又指今日的會議暢順及有效率，「大家都有眼睇」。

同屬工聯會的黃國健就表示，2016年人大就《基本法》第104條釋法後，政府未有做本地立法，令當局今次沒有法律依據處理，需人大再次出手為公職人員畫下框架，建議政府應爭取在本年度內完成立法工作。黃國健又稱，人大8月的決定容許4名被DQ議員過渡屬善意，泛民沒有趁機重新建立溝通，反而變本加厲，斥是自己走上政治末路。

工聯會及民建聯均提到，日後的議會會聚焦在抗疫及恢復經濟。