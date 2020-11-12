財經加零一‧精華｜BNO簽證有新玩法？劉慧卿透露家庭入籍研放寬

英國政府早前公布BNO簽證計劃詳情，BNO持有人可於明年1月31日申請「5＋1」BNO簽證，居住滿5年可申請英國居留權，再居住滿12個月、通過測試後便能入籍；另外，非BNO持有人的受養人亦獲酌情，可有權與家人一同申請BNO簽證，惟早前有指英國內政部更新部分簽證相關條款，全部家庭成員需同時入境，方能享有「5+1」安排。 民主黨前主席、國際事務委員會主席劉慧卿表示，她早前從英國政府方面聽到消息，指英方正研究放寬「家庭入籍」的規定，毋需全體家庭成員同時入境。她表示正向英國駐港領事館查詢，了解最新進度。

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英下議院明就BNO提緊急諮詢



長期關注BNO權利的劉慧卿接受《財經加零一》訪問時提到，港人非常關注和緊張BNO簽證的落實安排，她一直與英國政府保持溝通，希望英方可調整部分落實細節。她提到以家庭為單位申請BNO簽證的問題，她指很多人未必能夠馬上處理好香港的事務（例如結束生意業務、樓宇物業等），立刻前往英國，認為英方需放寬規定，容許可由一個成人先帶同小孩前往英國，另一名成人處理完香港的事務後，才啟程前往英國，無需同時入境。

劉慧卿表示，她一直有與英國政府人員緊密溝通，「是有代表性的官員」，以上消息是從相關官員那裏得知，所以知道英國政府正在認真研究有關放寛措施；但最近有市民發電郵給她，指有移民顧問堅稱若透過BNO申請移民，需一家所有成員同時入境，她表示正就情況向英國駐港領事館查詢和確認，了解最新進度。

劉慧卿表示，英國國會對BNO擴權非常關注，例如一直爭取向所有香港人發放居英權的英國自由民主黨，他們明日將會在英國下議院向外相藍韜文就BNO權力提出緊急諮詢，昨天亦有一名該黨的上議院勳爵致電給她，關注香港最新情況。她認為，只要香港人有訴求，就應該集合起來，一同向英國政府爭取，讓英國政府知道有關訴求及考慮。