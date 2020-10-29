財經加零一．精華｜陳文鴻撐遷貨櫃碼頭至桂山島　只建公屋欠人道

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特首林鄭月娥早前宣布押後《施政報告》至11月底，她將於下月初赴京與中央部委會面，外界期待中央或予香港「大禮」，解決土地房屋等深層次矛盾。珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻接受《財經加零一》訪問時指出，內地租借土地予其他地區發展有先例可援，認為香港可善用桂山島的地緣因素，與大嶼山機場等基建結合起來，並把部分經濟活動擴展至桂山島，例如葵涌貨櫃碼頭部分設施遷至當地。

陳文鴻認為，政府突然押後《施政報告》，相信《施政報告》本身出現問題，認為當前香港在疫情衝擊之下，很多香港的內部結構矛盾被曝露出來，惟特區官員仍用以前的施政做法，苟且因循。陳文鴻認為，即使林鄭到北京與中央部委爭取惠港政策，但香港不能只拿惠港政策和拿好處，香港應透過自身的努力改善本身問題。

陳文鴻認為，內地租借地方予其他地區發展是有先例可援的，強調是香港不能將桂山島的填海出來的土地，純粹用作興建低下階層居住的公屋，做法對低下階層不合理，甚至不人道，甚至對整體社會的融合造成障礙。他認為香港應思考如何利用桂山島的地緣因素，例如可作國際航道中心，「以及當地已有風電站，亦有其他科技和旅遊基礎，將桂山島土地擴大填海，與大嶼山結合起來，連結至大嶼山機場，以及將一部分經濟活動擴展至桂山島，例如葵涌貨櫃碼頭。」

至於明日大嶼，他坦言不贊成明日大嶼的做法，原因是明日大嶼是二、三十年後的發展，如果特區政府只專注於明日大嶼，不考慮開發其他土地，做法會整體社會誤以為香港的土地問題，不會在未來二、三十年改善，地價亦將會因此上升，對民眾生活造成壓力，「反而桂花島的發展時間相對短，中國填海工程能力很強，我認為三至五年已能完成發展。」

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