專訪｜辭職後回顧4年議會工作　許智峯：榮幸反修例能與港人同行

特區政府昨（11日）宣布根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名立法會議員即時喪失議員資格，15名民主派議員亦隨即宣布總辭，並陸續遞交辭職信。 其中，民主黨許智峯辭職今日（12日）起生效，14個工作天後就要正式離開立法會。在任議員的最後一日，他接受《香港01》專訪，回顧過去4年議會工作。許智峯說，最大得着是在反修例抗爭上能與港人同行，認為港人「真正覺醒較眼前一仗的勝利來得更重要」。 談到未來的工作，許智峯說，會用盡自己的身位拉近泛民主派與抗爭派的距離，又認為陣營槍口應一致對外，溝通不應只拘泥於一個平台，並應先着手處理彼此之間的理念差異。

曾捲數爭議事件 「對得住自己良心」

過去4年被冠以激進民主派的許智峯，曾捲入不少爭議事件，當中在2018年涉嫌搶去保安局女行政主任手機一事，更被建制派提出譴責議案，欲DQ他的議員資格。回望事件，他說市民自有公論，強調自己所做的事都「對得住自己良心」，又指抗爭意志十分重要，相信市民會看到他的付出。

在民主派離開議會後，不計自稱中立的陳沛然以及熱血公民鄭松泰，立法會只剩下清一色的建制派，被問到會否擔心政府在未來一年內連番推展多項爭議性法例，包括明日大嶼前期撥款、境外投票及宣誓修例，許智峯坦言，「無賴政府一定會把握機會做盡所有衰嘢」，但現時預計是言之尚早。

料清算陸續有來 只能兵來將擋

離開議會後，許智峯預計「清算將陸續有嚟」，包括社工、教師等，泛民主派將面對更多刑事檢控，他對此感到沉重。至於個人層面，他坦言自己料陸續面對更多刑事檢控，涉及過去在議會內衝突，現時只能「兵來將擋」。

難言明年能否「入閘」 民主陣營應徹底反思去向

民主派議員總辭後，日後能否再參選頓成疑問，其中全國人大常委譚耀宗表明，他們屆時要說服選舉主任為何現時選擇離開立法會，但之後卻選擇再參選。許智峯指，現時難以評估明年「入閘」機會，需視乎未來一年的社會形勢，但承認客觀而言，只會有更少泛民議員能進入議會。

面對全新的政治形勢，在議會內外均站在最前線的許智峯認為，民主陣營要有徹底反思，思考應如何在狹窄空間內作出改變，未來倘有民主派進入議會，亦要有策略性地分工，亦難以完全不作抗爭。

離開議會後 將花時間多陪伴家人

失去議員身分後，除了「執包袱」外，許智峯還要處理議員辦事處員工去留，他說未來一個月會盡力協助議助另覓工作。許智峯又說，未來會多花時間陪伴一對子女，笑言今年運動量低，「會同佢哋一齊去露營同踩單車」。