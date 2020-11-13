新冠肺炎｜本地生產總值及出口數字回升　邱騰華：香港經濟現曙光

受持續政治事件及新冠肺炎疫情影響，香港經濟陷入衰退，失業率更升至2003年以來的高位，儘管港府推出多輪經濟援助，如保就業措施，惟本港經濟前景依然不明朗。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（13日）接受廠商會行政總裁楊立門訪問時表示，新冠肺炎令香港面對比2003年更長的逆周期，但本港第三季的本地生產總值比第二季回升約3%，是四個季度以來首次有輕微增長及反彈，而本港9月份的出口數字亦比上一個月份上升了9.1%，是半年內首次回升，稱兩組數字證明了現時香港經濟出現了兩個曙光。

邱騰華接受廠商會訪問時表示，本港第三季的本地生產總值及9月份的出口數字回升，稱兩組數字證明了現時香港經濟出現曙光。（廠商會Youtube訪問截圖）

邱騰華表示，如果控制疫情上未達到滿意的水平就強行開放關口，帶來損失可能更大，又指內地期望本港要於2星期內少過10宗不相連個案是合理標準。邱騰華又指，港府現與11個國家討論旅遊氣泡安排，但承認如果兩地沒有一個互相認為是醫學上可控的方法時，旅遊氣泡安排有執行困難。邱騰華強調，本港需要有一個全面及具體的檢測，故此政府推動社區檢測，及為特定行業給予經常檢測。

被問到香港與大灣區的合作，邱騰華稱香港的獨特地位明顯，「難以看到任何一個城市可以一夜之間取代」，認為大灣區倚重香港的專業服務、金融發展。邱指，大灣區內已經建立科技及創新一定的群眾效應（critical mass），香港與大灣區其他城市亦有協同效應，稱外國投資者看重大灣區的中產人口市場，認為香港不需氣餒。