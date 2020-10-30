美大選結果影響處理貿易爭端？　邱騰華︰港美關係非建基於某一人

美國總統特朗普早前宣佈，將會取消香港的特殊待遇，包括香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得使用「香港製造」標籤。有關措施曾延後45日，即至11月9月，美國大選後才正式實施。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（30日）表示，港府已按世貿解決爭端機制，正式要求世貿處理港府對美國的投訴，是回歸以來，香港首次對世貿成員國作出投訴，被問到若美方於期間未能作出回覆，邱未有正面回應港府有何實際行動協助本地廠商，只強調本地製造商已受到影響。他又強調，港美關係非建基於某一政府或某一人，是互惠互利的關係。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（30日）表示，港府已按世貿解決爭端機制，正式要求世貿處理港府對美國的投訴，是回歸以來，香港首次對世貿成員國作出投訴。（梁鵬威攝）

對於美國早前宣布取消香港的特殊待遇，包括香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得使用「香港製造」標籤，有關實施日期將至，邱騰華表示，港府已按世貿解決爭端機制，正式要求世貿處理港府對美國的投訴，並已去信美國貿易代表，香港已按世貿機制向美方採取行動。

他又指，自美方公布有關措施後，港府9月16日已要求美方撤回違反世貿要求的決定，尋求在世貿框架外透過雙邊商討解決問題，但至今美國未有回覆，亦未有撤回決定。此外，港府駐華盛頓經貿辦曾與當地海關及經貿部門會面，以及要求美方就新規定進行磋商及撤回決定，但仍未能得到回覆及進展。邱強調，美方的決定貶損香港作為世貿成員的身分，美方過去6周反應亦令人失望，故須採取行動，維護香港作為世貿成員的利益。

邱提到，根據世貿機制，美方需要在港府提出磋商後，10日內作出回應，亦要在30日內與香港進行磋商。如果雙方未能在60日內透過磋商得到解決，特區政府有權、亦會要求世貿設立專家小組，審議有關爭端。

對於美國大選將至，被問到選舉結果及當選人會否影響美方與港方的相關政策時，邱騰華表示，港美關係是互惠互利，並非建立於某一政府，或某一個人。他又稱，今次事件不涉外交問題，港府是運用《基本法》的經貿框架範疇，以及作為獨立關稅區的相關權力，按機制以解決貿易爭端，是一國兩制下的權利。

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