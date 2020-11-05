鏗鏘集編導被捕｜消息：蔡玉玲非公務員　港台管理層不予法律援助

港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲製作「721元朗事件」專輯時，涉因查車牌取得車主個人資料時違反聲明被捕，被控違反《道路交通條例》。港台管理層今日（5日）與員工會面，據悉由於蔡王玲屬港台Cat II「服務提供者」聘用者，不屬於公務員系統，「法律層面難以援助」，因此管理層不會向蔡提供法律支援。 商經局回覆查詢時，僅稱所有政府部門的日常運作和管理由部門按既定的機制跟進和處理。

11月3日，製作《鏗鏘集》7．21元朗事件的節目編導蔡玉玲被警方以「作出虛假陳述」拘捕，她獲保釋會見傳媒。（羅君豪攝）

據了解，港台管理層今日與員工面時，表明因為蔡玉玲不是公務員，按其僱用合約必需自行承擔法律風險，故不會就事件提供法律援助。

港台亦引述消息報道，指港台管理層副廣播處長馮建業會見部分員工時，提到根據公務員事務規例，只有公務員才會獲得法律支援，但蔡玉玲屬「服務提供者」的合約形式聘用，並非公務員，難以提供法律支援，管方會向相關部門了解港台是否可以豁免，但難以保證能否在下周二提堂前獲具體回覆。

梁家榮：不會抽起涉事節目

港台消息又指，廣播處長梁家榮在會上表示，港台屬政府部門，受到公務員事務規例約束，面對很多不同關卡，但強調蔡玉玲屬港台員工，為港台服務，會盡可能提供一切可行協助。梁亦憂慮，如果其他有份製作該節目的員工也被指犯法，應如何處理，但梁強調不會抽起涉事節目。

港台亦報道指，會上有員工關注，如果警方突然到港台電視部搜證，當時沒有律政司的代表在場，可否自行尋求律師到場。而管理層則指港台的法律代表是律政司，理論上是不可以。