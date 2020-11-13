總辭過後內會首召開會議　建制促快推全民強制檢測

民主派總辭過後，立法會內務委員會今天（13日）召開會議，會議上建制派議員積極發言，建制派議員多次要求政府落實強制全民檢測。經民聯梁美芬呼籲政府不要再拖拖拉拉，對於政務司司長張建宗曾指強制檢測或涉人權問題，梁認為在法律相稱性原則下，強制全民檢測有權可落實。

在爭議聲中留任的熱血公民鄭松泰亦有出席會議，他表示完全同意豁免船員檢疫是第三波疫情爆發的原因，又認為政府應重新審視豁免檢疫規定，批評太多人有特權可豁免檢疫。（資料圖片／張浩維攝）

在沒有民主派的內會會議，內會主席李慧琼交代與張建宗會面內容，指近期事務委員會順利召開不同會議，希望議員找緊時間，實事求是，與政府攜手推進工作。

建制派發言較過往積極，民建聯葛珮帆促政府落實強制全民檢測，工聯會麥美娟認同建議，認為在全民強制檢疫落實前，應落實特定群組強制檢疫。經民聯林健鋒認為，政府果斷推行全民強制檢疫，認為應司長到內會講解。

醫學界陳沛然指，香港過去三波疫情，也是先由境外傳入，再到境內人傳人，進而社區爆發，他認為政府應做好把守關口工作。在爭議聲中留任的熱血公民鄭松泰指，完全同意豁免船員檢疫是第三波疫情爆發的原因，又認為政府應重新審視豁免檢疫規定，批評太多人有特權可豁免檢疫。