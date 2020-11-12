人大DQ｜工聯會發起簽名行動撐人大決定　吳秋北：總辭是鬧劇

特區政府昨（11日）宣布，根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格，15名民主派議員隨即宣布總辭。 工聯會發起聯署，支持全國人大常委會就立法會議員資格作出決定，將連續一星期會在全港設80多個街站，收集市民聯署支持人大常委會的決定。 港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北指，民主派議員總辭是一場鬧劇，是將自己與一些被褫奪資格的違法議員綑綁在一起，意圖「攬炒」香港，背離選民和民主原則，他們對抗中央、拒絕愛國是不得人心，相信市民對他們總辭不感婉惜。被問到有沒有設定簽名人數目標，他說越多越好。

吳秋北指，特區政府因應人大決定隨即宣布楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌四人即時喪失立法會議員資格，做法果斷，稱有關議員在議會內不務正業，故意拉布，癱瘓民生工作，人大決定是撥亂反正，並確保立法會正常運作。

另外，民建聯副秘書長黎榮浩及深水埗區議員劉佩玉，今日到政府總部門外講願及遞信，以示對人大及政府決定的支持。

民建聯認為，立法會作為特區管治架構的重要一環，立法會議員必須全力維護國家主權及安全、擁護《基本法》及效忠特區；人大決定有助排除損害國家及香港利益的人士擔任議員，準確貫徹落實「一國兩制」方針。