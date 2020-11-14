人大DQ｜戴啟思：沒給辯解機會不公平　陳弘毅指無額外賦權特首DQ

全國人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持港獨主張等5項情況下，經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。港府隨即宣布，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失議員資格。 大律師公會主席戴啟思今日（14日）接受媒體訪問時表示，本地法院無權推翻人大決定，但認為今次決定未有成為具體法律條文，過程中亦無讓4人辯解，質疑有違法治公平公義原則。基本法委員會委員陳弘毅則表示，人大決定具法律效力，今次決定並無額外賦權政府裁決或褫奪議員資格。

戴啟思表示，本地法院無權推翻人大決定，但認為今次決定未有成為具體法律條文。惟過程中無讓四名前議員辯解，是有違法治公平公義原則。（資料圖片）

憂法官任免機制受影響

戴啟思指，日前行政長官即時褫奪四人的議員資格，「很難理解是怎樣的法律，是甚麼法律賦權予行政長官」。他認為，《基本法》第104條不僅適用於立法會議員，亦包括其他宣誓人，如主要官員，更重要是包括司法人員，憂慮法官的任免機制日後亦有機會受影響，「如你要按照基本法罷免法官，我們不願看到機制被繞過。」

陳弘毅則認為，是次人大決定根據中國法律制度，有立法的地位及效力。以今次決定亦非賦予特首或政府額外權力去撤銷議員資格，只是確認原有的法律渠道，用以決定某議員是否擁護《基本法》及效忠特區。

他指，以選舉主任的決定為取消議員資格依據，是立法會延任產生的特殊情況，認為日後會依照《基本法》、港區國安法或《宣誓及聲明條例》處理議員資格。