黃之鋒下月初公開大學畢業禮：能否出席仍是未知數

黃之鋒在 2014 年入讀公開大學，修讀社會科學學士（政治及公共行政）課程，黃今日（16日）在社交平台表示，「已收到公開大學畢業禮門券」，在12月4日舉行，但他未知能否「順利參與一生人僅得一次的大學學士畢業禮」，因他11月23日早上須再度上庭，由於案件將進入結案判刑階段，不排除會遭到即時還押。

黃之鋒facebook

黃之鋒表示，如無意外，他希望能夠以社會科學學士（政治及公共行政）二級一等榮譽畢業生的身份，在12月4日（星期一）下午2時45分，出席公開大學第29屆畢業典禮。然而，面對警總示威遭起訴組織、煽動和參與未經批准集結合共三條罪名，他將要在11月23日再度上庭，由於案件將進入結案判刑階段，不排除會遭到即時還押。「換句話說，到底我能否順利參與一生人僅得一次的大學學士畢業禮，仍是未知之數」

化說，雖然他曾在去年6月於荔枝角收押所應考公開大學的期末考試，但據他了解，監獄也未有安排在囚人士出席畢業禮的先例。

黃帖文中呼籲公開大學校長、港區全國人大代表黃玉山，前往鹽田看守所探望公開大學學生、早前因涉偷渡台灣被扣押的12港人之一張俊富。